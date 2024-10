Los swing states o “estados bisagra” son aquellos que no tienen un historial consistente de votar por un solo partido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En la elección de 2024, estos estados juegan un papel crucial, ya que su voto puede inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos principales candidatos.

Estos estados son el foco de campañas intensas y reciben una gran cantidad de visitas de los candidatos durante la contienda.

En las elecciones de 2024, siete estados se consideran clave para definir el resultado. Entre ellos están Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada, Pensilvania y Carolina del Norte.

Cada uno tiene características demográficas y políticas que los hacen impredecibles. Por ejemplo, estados como Pensilvania y Michigan son conocidos por su población trabajadora del cinturón industrial, mientras que Nevada y Arizona tienen una creciente diversidad étnica que influye en el voto​.​

En estos estados, la movilización de votantes es esencial. Los candidatos han implementado estrategias específicas para atraer a diversos grupos.

Por ejemplo, la campaña de Kamala Harris trabajó para fortalecer el apoyo en áreas urbanas clave de Michigan, mientras que Donald Trump se enfocó en consolidar su base en Carolina del Norte, apelando a votantes de zonas rurales y suburbanas.

La participación es otro factor decisivo en los estados bisagra. Las campañas se esfuerzan por movilizar a votantes jóvenes y de comunidades minoritarias, quienes a menudo tienen niveles de participación fluctuantes.

La dinámica en estos estados puede cambiar rápidamente dependiendo de qué grupo demográfico decida salir a votar en mayor cantidad el día de las elecciones​.

