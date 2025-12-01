El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) reapareció en redes sociales para promocionar su libro ‘Grandeza’, más de un año después de haberse retirado de los reflectores.

López Obrador se refirió a su obra ‘Grandeza’

En un video grabado en su rancho La Chingada, en Tabasco, aseguró que mantiene su decisión de mantenerse al margen para no convertirse en “cacique o caudillo”, según recogió EFE.

López Obrador explicó que su regreso puntual responde únicamente al lanzamiento de su obra, la primera de dos publicaciones dedicadas al llamado “humanismo mexicano”, corriente que definió su administración.

Indicó que el libro, editado por Planeta, busca ofrecer una reinterpretación histórica previa a la conquista española y cuestionar las versiones construidas por “las oligarquías”. También adelantó que su segundo texto, titulado Gloria, verá la luz el próximo año y profundizará en la historia política que, asegura, sostiene a su movimiento.

López Obrador se refirió a la presidenta Sheinbaum

En su mensaje, el exmandatario mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien sucedió el 1 de octubre pasado, y afirmó que evitó presentar su obra en actos públicos para no “hacerle sombra”.

“Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar juntos unidos”, expresó el mandatario, y pidió apoyar a Sheinbaum “porque todavía es temporada de zopilotes, buitres y halcones”.

López Obrador señaló además que su desconexión con la vida pública es casi total y que se entera de las noticias con varios días de retraso. También contó que vive solo en su rancho y que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller permanece en Ciudad de México para acompañar a su hijo menor, según informó EFE.

El exmandatario remarcó que solo volvería a la esfera pública en caso de un atentado contra la democracia, para defender a Sheinbaum o en caso de una amenaza a la soberanía nacional. Con información de EFE.

