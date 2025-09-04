Las primeras hipótesis sobre el accidente del funicular en Lisboa apuntan a la rotura del cable que unía los dos vagones y al fallo del contrapeso, lo que provocó que la cabina situada en la parte alta de la cuesta se precipitara a gran velocidad y descarrilara tras una curva.

El siniestro en el Ascensor de Gloria, uno de los sistemas más emblemáticos de la capital portuguesa, dejó al menos 16 fallecidos y una veintena de heridos, según recogió EFE.

Fernando de Almeida Santos, presidente de la Orden de los Ingenieros de Portugal, explicó a EFE que el cable se partió, liberando ambos vagones: el que estaba en la parte baja avanzó unos metros y el que estaba arriba descendió sin control.

“En 140 años nunca había ocurrido un accidente de este tipo. Es muy extraño que el cable fallara, ya que la ingeniería actual permite medir el desgaste de estos sistemas”, sostuvo. Recordó que el ascensor inició operaciones en 1885 y que su mecanismo evolucionó de contrapesos de agua a vapor y posteriormente a electricidad.

El miércoles, hacia las 18:00, el funicular que conecta la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara descarriló en circunstancias aún investigadas. Para Nuno Henriques, profesor del Instituto Superior de Ingeniería de Lisboa, el sistema funciona con dos vagones unidos por un cable que se equilibran con su propio peso.

“Al romperse, el vagón descendente perdió el contrapeso y la gravedad lo arrastró hasta que descarriló”, explicó. Subrayó que, al tratarse de un mecanismo muy antiguo, nunca se instalaron frenos de emergencia como los que existen en metros o trenes.

Henriques añadió que el funicular pasaba inspecciones visuales diarias, además de revisiones anuales y mensuales. Sin embargo, los cables están formados por hilos de hierro entrelazados y, en ocasiones, los daños internos no son visibles.

Por ello, consideró probable que la falla no se detectara a tiempo. El experto recalcó que, tras esta tragedia, las autoridades propondrán la instalación de sistemas de frenado en todos los funiculares históricos de la ciudad.

Actualmente Lisboa cuenta con cuatro funiculares en funcionamiento: el de Gloria, el de Lavra, el de Bica y el de Graça.

Todos forman parte del casco histórico y son un atractivo turístico, pero se trata de infraestructuras muy antiguas que operan a bajas velocidades.

De Almeida Santos advirtió que, aunque existe algún tipo de freno, no se activó o no logró detener la cabina por la elevada velocidad. Henriques lamentó que el Ascensor de Gloria haya quedado prácticamente destruido y dudó de que pueda volver a operar en el futuro.

