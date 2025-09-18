La controvertida decisión de la cadena ABC de retirar del aire al presentador Jimmy Kimmel genera debate político y mediático que expone las tensiones crecientes en torno a la libertad de expresión en Estados Unidos.

“El programa de Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, está cancelado; felicidades a ABC por finalmente tener coraje”, dijo Trump a través de su cuenta oficial en Truth Social, publica la agencia Efe.

Según destacó La Nación, las reacciones de líderes demócratas, gobernadores y figuras públicas coincidieron en que el caso no era un episodio aislado, sino parte de un patrón de presión política contra voces críticas de la administración de Donald Trump.

El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el despido de comentaristas y la cancelación de programas como medidas “coordinadas y peligrosas”, mientras que Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, llamó a defender el derecho a disentir.

Otros legisladores, como Chris Murphy y Ro Khanna, fueron más allá al advertir que se trata de un intento de usar el poder estatal para acallar a opositores.

Demanda de Trump contra The New York Times

El trasfondo es aún más delicado: el episodio coincidió con la demanda del presidente contra The New York Times, lo que refuerza la percepción de una estrategia sistemática de hostigamiento.

Las reacciones del mundo cultural tampoco tardaron. Actores, comediantes y organizaciones defensoras de derechos civiles señalaron que la suspensión de Kimmel constituye un precedente alarmante. Como recogió La Nación, se habló incluso de “nuevo macartismo” y de una “cruzada de cancelación” promovida por sectores cercanos al poder.

La advertencia de la Comisión Federal de Comunicaciones a ABC, previa a la decisión de la cadena, fue interpretada como prueba de que el gobierno está dispuesto a usar mecanismos institucionales para condicionar a los medios.

Trump exige suspender también el espacio nocturno de Seth Meyers en NBC

La libertad de expresión, principio fundacional de la democracia estadounidense, enfrenta tensiones crecientes en medio de la confrontación política y mediática que rodea al presidente Donald Trump.

La posterior exigencia de Trump de suspender también el espacio nocturno de Seth Meyers en NBC, revela una dinámica preocupante: la instrumentalización del poder político para condicionar la voz de periodistas y comediantes, según Efe.

Las declaraciones del mandatario, calificando a Meyers de “perdedor” y minimizando su audiencia, trascienden lo anecdótico, de acuerdo con Efe.

El show de Jimmy Fallon también está en riesgo

Trump quiere ir uno por uno con los ‘late shows’ más famosos del mundo, como es ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, encabezado por Jimmy Fallon, según el portal Marca.

El motivo son las críticas que el presidente del Gobierno del país norteamericano recibe de vez en cuando de estos programas nocturnos en sus monólogos, de acuerdo con el portal Marca.

Libertad de expresión y educación en Texas tras muerte de Charlie Kirk

El anuncio de Texas sobre la posible suspensión de licencias educativas de más de 100 maestros pone en el centro del debate la tensión entre libertad de expresión y regulación profesional en el ámbito educativo.

Según información de la Agencia Educativa de Texas (TEA), se recibieron alrededor de 180 denuncias contra docentes que compartieron o publicaron comentarios en redes sociales sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

La medida refleja cómo las autoridades estatales están utilizan mecanismos administrativos para controlar el discurso de los profesionales de la educación.

El gobernador Greg Abbott respaldó la decisión, en línea con la postura de la TEA, que ha iniciado investigaciones para determinar si alguno de los docentes ha incitado “a más violencia”. En caso de confirmarse, se revocarían las licencias de enseñanza y se impediría que los implicados trabajen en el sistema público.

Pilotos y columnistas pierden empleos en Estados Unidos

Pilotos y columnistas están entre las decenas de personas en EE.UU. que fueron despedidas de sus puestos de trabajo en los últimos días por las comentarios o escritos que han publicado en redes sociales sobre el asesinato del activista y comentador político de ultraderecha Charlie Kirk.

Trump aplaude “el gran trabajo” del jefe del FBI ante críticas por el caso de Charlie Kirk

Trump aplaudió el sábado, 13 de septiembre de 2025, “el gran trabajo” del director del FBI, Kash Patel, quien afronta críticas de comentaristas de derecha y demócratas por la investigación del asesinato esta semana del comentarista conservador Charlie Kirk, aliado del mandatario.

“Estoy muy orgulloso del FBI. Kash, y todos los demás, han hecho un gran trabajo”, declaró Trump a Fox News.

Para muchos críticos, lo que está en juego es el equilibrio entre poder y libertad, y el precedente podría marcar el futuro del debate político y mediático en Estados Unidos.

