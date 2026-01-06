Liberan a periodistas en Venezuela, tras revisar sus celulares, pero uno es deportado

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Al menos 14 periodistas, en su mayoría de medios internacionales, fueron detenidos el lunes, 5 de enero de 2025, por fuerzas militares venezolanas. Ocurrió mientras cubrían la primera sesión de la Asamblea Nacional tras la reciente incursión estadounidense que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Más noticias:

Periodistas fueron liberados en Venezuela

Todos fueron liberados horas después, aunque uno de los reporteros fue deportado, de acuerdo con el gremio y con información recogida por The New York Times.

Los comunicadores se encontraban dentro y en los alrededores del Palacio Legislativo, en Caracas, cuando se produjeron las retenciones.

El SNTP indicó que las autoridades ordenaron a los medios no grabar, fotografiar ni transmitir en vivo la sesión parlamentaria, una medida que fue reforzada con la presencia de agentes de contrainteligencia militar, según The New York Times.

Funcionarios revisaron celulares de periodistas

Durante el operativo, los funcionarios revisaron los teléfonos celulares de varios periodistas, exigieron contraseñas y accedieron a archivos personales, conversaciones, correos electrónicos y material almacenado en la nube. Entre los afectados hubo trabajadores de agencias internacionales, incluidos al menos dos colaboradores de The Associated Press, según confirmó una fuente citada por The New York Times.

El sindicato identificó a uno de los detenidos como Daniel Álvarez, periodista venezolano de la cadena privada Televen, quien perdió temporalmente la custodia de su teléfono mientras permanecía retenido. El SNTP advirtió que este tipo de prácticas vulnera la privacidad, el secreto profesional y constituye un patrón de criminalización del ejercicio periodístico.

La sesión legislativa estuvo marcada por la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, luego de que los legisladores condenaran la captura de Maduro y exigieran su retorno al país.

Organizaciones de prensa alertaron que la represión contra periodistas se ha intensificado en el contexto político actual y reiteraron que no puede haber una transición democrática sin garantías para la libertad de expresión y de información, de acuerdo con The New York Times.

Enlace externo: Venezuela

Con información de EFE