El auge de los pagos digitales, billeteras móviles e innovaciones fintech está redefiniendo el panorama financiero en América Latina y el Caribe. Sin embargo, una parte de la población aún guarda su dinero “bajo el colchón”, según un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Más noticias

Crecimiento de los pagos digitales y fintech

A medida que los servicios financieros se trasladan a plataformas electrónicas, los grupos tradicionalmente sub-bancarizados o no bancarizados encuentran nuevas formas de satisfacer sus necesidades. No obstante, muchos hogares aún no utilizan los servicios bancarios formales para ahorrar o pedir préstamos, herramientas esenciales para gestionar choques económicos o invertir en el futuro.

En 2021, 18% de las personas ahorraron en una cuenta bancaria y el 30% pidió préstamos a instituciones formales, cifras inferiores a las de países desarrollados, donde el 59% ahorra y el 57% pide préstamos.

Factores que influyen en el bajo uso de cuentas de ahorro

El reporte ‘Bajo el colchón’ señala que varios factores contribuyen al bajo uso de cuentas de ahorro en la región, como los costos transaccionales y la desconfianza en instituciones financieras, influenciada por antecedentes de crisis financieras y bancarias. Además, las brechas de información impiden que las personas se sientan seguras confiando su dinero a instituciones que no comprenden del todo.

Impacto de la pandemia en los pagos digitales

La pandemia de covid impulsó un fuerte aumento en los pagos digitales. En 2021, 66% de las personas en la región utilizaron canales digitales, un aumento significativo respecto al 44% en 2014. Aunque la región sigue detrás de economías más desarrolladas, sus niveles superan ligeramente el promedio mundial.

Desafíos y oportunidades para la inclusión financiera

Mejorar el acceso financiero ha sido un desafío en América Latina y el Caribe durante mucho tiempo, pero la pandemia aceleró la bancarización. Muchas personas abrieron cuentas bancarias y de dinero móvil para recibir transferencias monetarias, enviar y recibir remesas o realizar compras.

La inclusión financiera ayuda a las personas a enfocarse en el bienestar a largo plazo. Ahorrar en una cuenta bancaria brinda colateral para crédito y respalda inversiones productivas. En cambio, el ahorro informal es más arriesgado y expone el dinero a la inflación.

Los bancos digitales y las fintech están impulsando la inclusión al reducir las tasas de interés y centrarse en los consumidores no bancarizados. Ofrecer productos de crédito iniciales puede ayudar a las personas sin historial crediticio a construir su puntaje.

El reporte del PNUD plantea que regulaciones más fuertes y protecciones al consumidor pueden aumentar la confianza en las instituciones financieras. La educación financiera es crucial para que los consumidores comprendan los productos bancarios y tomen decisiones informadas.