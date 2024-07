El ultraconservadurismo de J.D. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia de EE UU, llegó al extremo. Pidió que se retire el derecho a votar a “la gente que no tiene hijos”.

Estas expresiones desataron una respuesta sentida de la actriz Jennifer Aniston, quien hace un par de años reveló por qué no pudo quedar embarazada. También de los seguidores de Taylor Swift

Esto lo dijo el entonces candidato republicano a senador, al expresentador de Fox News, Tucker Carlson, en 2021.

“Mira a Kamala Harris, a Pete Buttigieg (el secretario de Transporte), a Alexandria Ocasio-Cortez (congresista demócrata por NY): Todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos. ¿Cómo tiene sentido que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?”.

Este tipo de comentarios están resurgiendo en las redes sociales ahora que Kamala Harris es la probable candidata demócrata. Esto está desatando una nueva oleada de ira de las mujeres que dicen que es ofensivo para quienes luchan con problemas de fertilidad.

Consideran que es inexacto que las personas sin hijos no tengan un interés directo en el futuro del país.

Vance tiene tres hijos y es un opositor abierto al aborto e incluso a tratamientos de fertilidad, como la fertilización in vitro. Ese método ayuda a parejas con problemas para concebir a lograr un embarazo.

La actriz Jennifer Aniston subió el video de Vance a su cuenta de Instagram haciendo estas declaraciones:

“Realmente no puedo creer que esto venga de un posible vicepresidente. Todo lo que puedo decir es… señor Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener hijos propios algún día… Y espero que no necesite recurrir a la FIV (fertilización in vitro) como segunda opción. Porque usted estás tratando de quitarle eso también”.

Etiqueta de “mujer gato sin hijos” se está viralizando

Muchos en las redes sociales están adoptando y haciendo suya la etiqueta de “mujer gato sin hijos” como un punto de orgullo.

Los ‘swifties’, seguidores de la cantante multimillonaria Taylor Swift, la nombran como un ejemplo de éxito. Ella apareció en la portada Time 2023, como ‘persona del año’ con un muñeco de trapo en su cuello.

“Hay un movimiento”, declaró Nikki Barnes, antigua miembro del Comité Nacional Demócrata por Florida, acompañada de una imagen de “Gatas sin hijos para Harris 2024″ que acumuló rápidamente casi dos millones de visitas. En TikTok, la gente se está haciendo con pegatinas de “Cat ladies for Harris 2024″.

La respuesta a los comentarios de Vance han sido ampliamente compartidos y ya tienen cerca de 28 millones de visitas en un post X compartido el lunes 22 de julio del 2024. Esto sólo subraya cómo los derechos reproductivos femeninos, incluido el acceso al aborto, el control de la natalidad y la fertilización in vitro serán impulsores de la carrera de 2024.

La respuesta de Harris

El portavoz de Harris, Ammar Moussa, dijo que “a diferencia de Donald Trump y J.D. Vance, la vicepresidenta Harris entiende que cada estadounidense tiene un interés en el futuro de este país”.

Harris, de 59 años, se convirtió en madrastra de dos hijos cuando se casó con Douglas Emhoff en 2014 y se ha involucrado en las vidas de Ella y Cole.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, a quien Vance nombró al cuestionar “¿cómo todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos”, se convirtió en padre de gemelos adoptados.