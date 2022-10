'La Roca' no descarta ser candidato a la presidencia de Estados Unidos

Según CNN en Español, una encuesta de 2021 reveló que al 58% de los estadounidenses les hubiera gustado ver a Dwayne Johnson como próximo presidente de EE.UU.

El famoso actor Dwayne 'La Roca' Johnson mencionó que no deja a un lado la idea de ser candidato presidencial de Estados Unidos. Menciona que su prioridad actual es ser padre. Para la leyenda de la lucha libre es sorprendente que haya varias peticiones de seguidores para que inicie su etapa política.

"Realmente tengo los pies en la tierra y me siento honrado por el interés de ambas partes. Pero el trabajo número uno, y mi título número uno, que amo ahora mismo, es el de papá", comentó el luchador en una entrevista a CNN en Español.

Sobre la posibilidad de lanzarse a la presidencia de su país, Johnson dijo: "Lo he considerado seriamente. Hay que hacerlo. Cuando empiezas a mirar algunas de estas encuestas y estos números se acercan al 46%, el 50% del país votaría por mí si me postulara, y me sentí realmente conmovido por ello".

Según CNN en Español, una encuesta de 2021 reveló que al 58% de los estadounidenses les hubiera gustado ver a Johnson como próximo presidente de Estados Unidos. En la misma encuesta, el 58% dijo que apoyaría al actor Matthew McConaughey.

‘The Rock’ (‘La Roca’), como se le conoce a Dwayne Johnson, nació el 2 de mayo de 1972 en Hayward, California, y fue el único hijo del matrimonio formado por Ata Maivia y el luchador profesional Rocky Johnson, aunque este ya tenía hijos de una relación previa. La profesión de su padre, en la que el propio actor se embarcó más tarde, hizo que su infancia transcurriese entre mudanza y mudanza.

La inestabilidad económica también marcó su etapa infantil, la situación desde el punto de vista financiero, según contó a la revista, era siempre complicada. Con apenas 14 años, su madre y él fueron desahuciados del estudio en el que vivían en Hawái. Una semana antes, les habían embargado el carro.

En ese tiempo, ‘The Rock’ no era un adolescente modelo. El propio actor ha contado que formaba parte de una banda que robaba en tiendas, que se metía en líos y que alguna vez acabó en manos de la policía. Pero la notificación en la puerta diciendo que debían desalojar la casa supuso un punto de inflexión.

Pensó que la única cosa que podía hacer para asegurarse de que aquello no volviese a suceder era cultivar su cuerpo. “Los hombres exitosos que había conocido eran hombres que construyeron sus cuerpos”, dijo el actor a The Hollywood Reporter en 2014.

Tras dejar Hawái, Johnson y su madre se mudaron a Memphis. Y el siguiente destino del actor fue Belén, en Pennsylvania, donde comenzó a jugar al fútbol americano en el colegio.

Su rendimiento en el campo le valió una beca para la Universidad de Miami. Jonhson lidió con lesiones, sueños que se desvanecían y depresión. Cuando se quedó fuera del equipo de los Calgary Stampeders, de la Canadian Football League, tuvo que regresar a Florida.

Su padre fue a recogerlo al aeropuerto y, según contó en una entrevista con Esquire en 2015, todo lo que tenía en la cartera eran USD siete. Entonces se aventuró en la lucha libre, la misma disciplina que había practicado su padre y su abuelo materno.

