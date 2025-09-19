La 80ª Asamblea General de la ONU se lleva a cabo en Nueva York bajo y está inmersa en estrictas medidas de seguridad coordinadas por el Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos, según el portal USA en Español.

El dispositivo de seguridad en la 80ª Asamblea es uno de los más grandes del año en Estados Unidos

Desde escoltas en motocicletas hasta vigilancia de instalaciones clave, los agentes especiales del Departamento de Estado estadounidense se desplegaron en la Gran Manzana para garantizar la seguridad de diplomáticos, mandatarios y líderes globales que participan en esta cita internacional, según informó USA en Español.

El operativo contempla la custodia de delegaciones extranjeras, la protección de sedes oficiales y la coordinación con autoridades locales para responder a posibles emergencias. La ciudad de Nueva York, sede permanente de la ONU, vive una semana de máxima tensión logística y diplomática.

De acuerdo con USA en Español, este dispositivo de seguridad se considera uno de los más grandes del año en Estados Unidos. La magnitud de la Asamblea, con decenas de jefes de Estado presentes, exige un despliegue que combina tecnología de vigilancia y presencia policial en puntos estratégicos de la ciudad.

Marco Rubio se pronunció en la Asamblea de la ONU

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anticipó un discurso en la Asamblea General de la ONU en el que pedirá abandonar “ideologías destructivas” y regresar a los principios fundacionales de la organización, de acuerdo con USA en Español.

Según informó EFE, Rubio participará en la cita multilateral de la próxima semana en Nueva York como parte de la delegación estadounidense encabezada por el presidente Donald Trump. El alto funcionario aprovechará la Semana de Alto Nivel para plantear que la ONU debe centrarse en promover la paz y la seguridad internacional, en lugar de impulsar iniciativas que, a su juicio, erosionan la soberanía de los Estados.

El viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que Rubio subrayará la necesidad de “reorientar” la institución hacia sus orígenes, señalando que se ha transformado en una burocracia que promueve políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). En palabras de Pigott, estas agendas representan ideologías dañinas que desvirtúan la razón de ser de Naciones Unidas y generan divisiones en lugar de consensos.

Además, Rubio sostendrá reuniones con homólogos de distintos países para debatir sobre seguridad, resolución de conflictos y cooperación mutua, aunque el Departamento de Estado no reveló con qué líderes se encontrará. El calendario prevé que las sesiones de alto nivel de la Asamblea se desarrollen del 22 al 29 de septiembre, con la participación de mandatarios y jefes de gobierno. La intervención de Trump está confirmada para el 23 de septiembre, cuando abrirá junto a otros líderes el nuevo periodo de sesiones.

Las declaraciones de Rubio se inscriben en la línea crítica que la administración republicana mantiene frente al multilateralismo.

Para sus promotores, el regreso a los orígenes de la ONU implicaría recuperar la misión de garantizar la paz. Sin embargo, para sus detractores, puede significar un retroceso en la agenda de derechos humanos y diversidad. Como señala EFE, el debate reflejará la tensión entre la visión estadounidense y la de otros bloques que defienden la ampliación del papel social del organismo.

