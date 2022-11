Perro fue ahorcado por su dueño en Argentina; vecinos piden justicia

Imagen referencial. Un perro en Buenos Aires, Argentina, llamado Negro fue ahorcado por su dueño. El hecho se viralizó. Foto: Pixabay

Un hombre admitió haber colgado de un árbol a su perro, llamado Negro, hasta dejarlo sin vida en el patio de su casa el 6 de octubre de 2020 en Berazategui, Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, dos años después, este martes 8 de noviembre de 2022 se viralizaron las imágenes del hecho y usuarios piden justicia.

Tras hacerse pública la forma en la que Negro fue asesinado, se hizo tendencia el hashtag #justiciaparanegro, donde miles de personas han firmado un enlace de Change.org para que el dueño del perro sea acusado por el presunto delito.

El responsable de la violencia animal fue identificado como Iván Duque, de 29 años. De hecho, admitió ante medios de comunicación que colgó al perro.

“La realidad es que yo colgué al perro. Yo lo maté. Yo en ese momento fui al fondo y lo dejé atado al Negro. Lo até como dejarlo atado a un poste, pero yo lo maté. Lo levanté”, relató durante una entrevista con TN. “El perro atacó a mi nene y casi me lo mata. Mi señora me llamó al trabajo llorando y cuando llegué encontré a mi nene lleno de sangre”, explicó.

De acuerdo con su testimonio, el dueño se comportó de esa manera con su perro, de nueve años, al ver que su hijo estaba muy herido.

Duque señaló que ató a Negro con una manguera a un árbol en el patio de su casa, mientras tomó a su hijo, de dos años, y corrió al centro de salud más cercano.

Negro, el perro que fue colgado por morder al hijo de dos años de su dueño. Foto: Internet

Tras llegar a casa Duque afirmó que: "(Negro, el perro) estaba ahorcado". Sin embargo, dijo: "no me acuerdo de que yo lo haya ahorcado. Me acuerdo de que lo levanté para irme tranquilo”. "En ese momento no podía evaluar nada. Mi única preocupación era Lisandro, mi nene, que estaba perdiendo mucha sangre”, terminó.

Recolección de firmas

En el enlace que titula justicia para Negro se solicitan 75 000 firmas para que "el caso llegue a Juicio, y que esta persona sea sentada ante un juez ante el que deba responder, y quien lo condene tal como merece".

Esto ocurre debido a que Duque, el dueño de Negro, podría ser sentenciado con mínimas tareas comunitarias, ya que un juez tiene la decisión de aceptar el pedido de "Suspensión de Juicio a Prueba" y cerrar el tema sin prisión como la ley argentina lo prevé.

La petición en Change.org indica que se necesita que "el Juez a cargo del Juzgado Correccional n°4 del Departamento Judicial de Quilmes, Dr. Pablo Perez Marcote, no acepte el pedido de Suspensión de Juicio a Prueba y se lleve adelante el Juicio Oral y Público contra Ivan Luque".

Los vecinos, testigos del maltrato, denunciaron a Duque, lo que calificó en una infracción a la Ley Nº 14 346 de maltrato animal de la ley argentina.

Esto significa que podría ser reprimido con "prisión de 15 días a un año al que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales".

El enlace lleva más 52 000 la tarde de este 8 de noviembre de 2022 y deben alcanzar las 75 000 para que Iván Duque tenga la sanción que se merece, como mencionan en la petición.

