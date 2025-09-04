Las autoridades colombianas enviaron este jueves, 4 de septiembre de 2024, a prisión a Harold Daniel Barragán Ovalle, acusado de participar en la planeación y ejecución del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, quien murió el, 11 de agosto de 2025, tras permanecer hospitalizado más de dos meses por un atentado.

La Fiscalía de Colombia informó que Harold Daniel Barragán Ovalle fue enviado a prisión preventiva por su presunta participación en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido tras un atentado perpetrado el, 7 de junio de 2025, en Bogotá.

Uribe Turbay, de 39 años, resultó gravemente herido y falleció el 11 de agosto de 2025, lo que convirtió el caso en el primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas, según reportó EFE.

De acuerdo con la investigación, Barragán se convirtió en el séptimo detenido vinculado al ataque. Está señalado de ser quien seleccionó al adolescente de 15 años que disparó contra el senador y de haber preparado el arma utilizada.

También habría ocultado a Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, considerado uno de los coordinadores del atentado. La Fiscalía sostuvo que el sospechoso realizó reuniones en su casa, participó en videollamadas y formó parte de un grupo de WhatsApp llamado ‘Plata o plomo’, en el que se compartieron instrucciones sobre el crimen.

Durante la audiencia, la fiscal del caso, Elsa Reyes, imputó a Barragán por homicidio agravado, concierto para delinquir, porte de armas y uso de menores en actividades delictivas.

Acusado no aceptó los cargos

El acusado no aceptó los cargos. Paralelamente, el menor que disparó al senador fue sancionado con 7 años de reclusión en un centro especializado, la máxima pena establecida para adolescentes en Colombia.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, calificó el asesinato como magnicidio y advirtió que, además de los autores materiales, la investigación se centra en los posibles determinadores.

Entre las hipótesis figura la participación de la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia. La muerte de Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y potencial candidato presidencial en 2026, ha sacudido la política nacional.

El hecho genera temores de que se repitan episodios de violencia como los ocurridos en 1990, cuando fueron asesinados Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. EFE destacó que el magnicidio marca un punto de inflexión en la campaña electoral y reaviva el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia.

Con información de EFE