Senador impulsa destitución de jueza grabada con preso en la cárcel

Redacción Elcomercio.com y El Tiempo de Colombia

La jueza de la provincia de Chubut (Argentina) Mariel Suárez se convirtió en el centro de atención de la opinión pública en ese país, después de que se difundiera un video en el que se acerca y, aparentemente, besa a un sentenciado por asesinato, que fue procesado por un Tribunal del cual ella era parte.

Por este motivo el senador nacional Ignacio Torres pedirá un juicio político contra la magistrada con miras a su destitución.

“El de Suárez es un perfil de jueza que carece de objetividad y deja de manifiesto el mal accionar utilizando su propio cargo para cuestiones personales. Por más que diga que no besó al preso, las imágenes con claras en su acercamiento. Y sus declaraciones la dejan expuesta negando lo que vio todo el país. Una jueza no puede entrar a una penitenciaría y estar a los besos y a los abrazos con un preso”, dijo el legislador.

Este pedido de juicio político se suma a las investigaciones que inició el Superior Tribunal de Justicia de la provincia argentina, en donde ocurrió el caso.

El video

Iniciaron un sumario contra la jueza Mariel Suárez, de #Chubut, tras la difusión de un vídeo donde se muestra besandose con un recluso que fue condenado por el homicidio de un policía. La magistrada integraba el tribunal que lo enjuició y votó en disidencia. pic.twitter.com/3i3KgyGRei — Carolina Villalba (@carovillalba09) January 4, 2022

En la grabación de una cámara de seguridad de la cárcel se ve cómo la jueza y el sentenciado acercan sus rostros mutuamente. Sin embargo las imágenes no son claras e incluso la acción provocó criterios divididos sobre si se consumó o no el beso.

El involucrado en la escena es Cristian ‘Mai’ Bustos, un hombre que fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de un policía.

Precisamente durante la audiencia de juzgamiento de ese caso, Mariel Suárez fue la única, de tres jueces, que votó en contra y pidió una sentencia menor para ‘Mai’.

Según publica diario La Nación, Bustos es un preso “considerado de alta peligrosidad“. El medio local recoge que en 2005 asesinó a su hijo al fracturarle la espina dorsal. Por ese hecho fue condenado a cadena perpetua pero se fugó de la cárcel.

En 2009 se dio con su paradero y en un intercambio de balas con la Policía mató a un gendarme, caso por el que ahora se encuentra encarcelado de nuevo a cadena perpetua. Sin embargo no fue capturado. No fue si no hasta el año 2015 cuando lo capturaron en Chile después de herir de bala a un carabinero. Argentina en esa fecha pidió su extradición para que cumpla condena en su país.

La versión de la jueza

La magistrada Suárez negó que tuviera una relación sentimental con el sentenciado. Según manifestó, el inusual encuentro se dio en el marco de una investigación que, supuestamente, la operadora de Justicia realiza para escribir un libro sobre el caso y la vida de Cristian ‘Mai’ Bustos.

A decir de la jueza, a pesar de lo que se puede inferir del video, en el que también se ve cómo ambos se tomaron varias fotografías juntos, la magistrada asegura que “estaba haciendo un trabajo académico”.

Durante la conversación, la señalada hizo hincapié en que “no hubo un beso”.

“Él insistió, estaba muy efusivo por la propuesta que le hacía (…) y para él es algo llamativo que alguien le ofrezca hacer un libro, pero no es una relación sentimental y no es un beso”, aseguró Suárez.

La magistrada fue destituida de su cargo en 2013 por varios señalamientos de actuaciones irregulares. Sin embargo, a comienzos de 2014, fue reintegrada a su puesto por considerarse su sanción como una decisión “arbitraria y extemporánea”.