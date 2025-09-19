Un juez federal en Florida desestimó la demanda por difamación de 15 000 millones de dólares presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra The New York Times, calificándola de “inapropiada e inadmisible”.

Confrontación legal entre Donald Trump y The New York Times

Según informó EFE, el magistrado Steven D. Merryday, del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, determinó que la demanda, de 85 páginas, no cumplía con los requisitos de claridad y concisión exigidos por la ley federal.

La decisión refleja las dificultades de Trump para sustentar legalmente acusaciones de difamación a gran escala contra un medio de comunicación.

La acción legal de Trump, presentada en 2024, buscaba responsabilizar al diario por artículos y un libro publicados que, según él, afectaron negativamente su imagen y su candidatura presidencial.

Merryday destacó que el documento judicial presentaba una estructura confusa y carecía de argumentos concretos suficientes para avanzar en un tribunal federal. Para el juez, la demanda resultaba “decididamente impropia” y no podía ser admitida bajo los estándares legales vigentes.

Este fallo pone de relieve la compleja relación entre Trump y la prensa estadounidense, marcada por enfrentamientos constantes con medios que critican su gestión y su vida personal. La desestimación de la demanda se suma a otros intentos legales del presidente por frenar publicaciones críticas, muchos de los cuales han enfrentado obstáculos similares por cuestiones procesales y de libertad de prensa, como recoge EFE.

Protección de los medios frente a demandas en Estados Unidos

Analistas legales señalan que la decisión podría reforzar la protección de los medios frente a demandas por difamación de figuras públicas, especialmente en casos donde la acusación carece de pruebas claras.

La sentencia también refleja la importancia de que los documentos judiciales cumplan estrictamente con las normas de forma y procedimiento, independientemente del perfil del demandante.

En este contexto, la confrontación legal entre Trump y The New York Times podría continuar en otras instancias, aunque con menos posibilidades de éxito dado el precedente establecido por este fallo.

Con información de Efe