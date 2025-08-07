La icónica Jolly Roger de ‘One Piece‘, una calavera con sombrero de paja sobre fondo negro, salió del anime para convertirse en un símbolo real de protesta en Indonesia. Jóvenes y ciudadanos colocaron la bandera pirata en autos, puertas y murales como forma de rechazo a lo que consideran un Gobierno cada vez más centralizado bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto.

Más noticias

Jóvenes de Indonesia usan la bandera de ‘One Piece’ en protestas

El fenómeno comenzó después de un discurso oficial. Prabowo pidió a la población ondear la bandera nacional antes del 17 de agosto, Día de la Independencia. Sin embargo, muchos optaron por izar la bandera de ‘One Piece’ como muestra de descontento. “Amamos a este país, pero no estamos completamente de acuerdo con sus políticas”, dijo Ali Maulana, residente de Jayapura, a la BBC.

La imagen de la bandera pirata se viralizó en redes sociales. Para muchos, representa lucha contra la opresión, libertad y resistencia, tal como ocurre en el anime creado por Eiichirō Oda. En ‘One Piece’, los Sombreros de Paja desafían regímenes autoritarios y protegen a quienes sufren injusticias. En Indonesia, esta narrativa se volvió una forma de expresión popular.

Autoridades de Indonesia acusan a la Jolly Roger de dividir al país

El vicepresidente del Parlamento, Sufmi Dasco Ahmad, denunció públicamente este gesto. Afirmó que representa “un intento coordinado de dividir a la nación”, según recogieron Diario AS y la BBC. Firman Soebagyo, legislador del partido Golkar, fue más allá y sugirió que el uso de la Jolly Roger podría considerarse traición, como informó Espinof.

Ambos pidieron actuar con firmeza. Plantearon reforzar la enseñanza de la ideología estatal Pancasila y endurecer el control sobre símbolos no oficiales. La Policía de Yakarta vigila el uso de banderas y emblemas ficticios “que no se alinean con el espíritu del nacionalismo”.

A bandeira de One Piece se tornou um símbolo de resistência e protesto contra o atual governo da Indonésia.



Esse gesto pacífico é direcionado a Prabowo Subianto, ex-militar, figura polêmica e atual presidente do país.pic.twitter.com/cHXfcpDQlG — Camarada Wood (@camarada_wood) August 7, 2025

Gobierno de Indonesia acepta el uso simbólico de la bandera pirata

A pesar de las críticas, el Ejecutivo mostró una postura más flexible. Prasetyo Hadi, ministro secretario de Estado, aseguró que el presidente Prabowo “no tenía objeciones” al uso de la bandera como “expresión creativa”, según reportó la BBC. Sin embargo, advirtió que no deben colocarse junto a la bandera nacional para evitar comparaciones o conflictos.

El mensaje de ‘One Piece’ conecta con la realidad de Indonesia

‘One Piece’, una de las franquicias más populares del mundo, suma más de 520 millones de copias vendidas desde 1997. El anime y manga cuentan con una base de fans sólida en Indonesia. Ahora, ese entusiasmo se transformó en símbolo de crítica social.

“Este país es oficialmente independiente, pero muchos no hemos experimentado esa libertad en la vida diaria”, dijo Ali Maulana a la BBC. Para él y otros ciudadanos, izar la Jolly Roger no representa traición, sino una forma de decir que el pueblo quiere justicia, sin renunciar al amor por su país.