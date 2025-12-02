El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos de delitos relacionados con tráfico de drogas tras haberse proclamado inocente el año pasado.

Más noticias

La audiencia de Joaquín Guzmán López se realizó en Chicago

La audiencia se realizó, el lunes 1 de diciembre de 2025, en Chicago, Estados Unidos, y contó con la asistencia de varios medios, según reportó EFE. El acusado defendió su inocencia en 2023 y ahora modificó su posición. La jueza Sharon Johnson Coleman fijó una nueva cita judicial para junio de 2026.

Guzmán López, conocido como ‘El Güero’, reconoció que supervisó la distribución de cocaína, heroína y fentanilo. El procesado dirigió una facción del Cartel de Sinaloa junto a su hermano Ovidio. Los documentos oficiales señalan que su colaboración permitirá avanzar en las investigaciones.

Las autoridades consideran que su testimonio puede ser determinante para esclarecer operaciones de la organización criminal.

El hijo de ‘El Chapo’ llegó a Estados Unidos en 2024 en un vuelo privado junto a Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Los investigadores creen que este viaje respondió a un engaño dirigido a Zambada y vinculado con un acuerdo previo con la fiscalía.

El proceso también involucra a Ovidio Guzmán López, quien se declaró culpable en julio ante el mismo tribunal. La Fiscalía mantiene en reserva los detalles completos del convenio alcanzado.

Gobierno de Estados Unidos identificó al Cartel de Sinaloa como organización terrorista

El Gobierno de Estados Unidos identifica al Cartel de Sinaloa como una organización terrorista. Los hermanos Guzmán López son señalados como responsables de liderar una de sus ramas y de sostener operaciones de tráfico ilegal hacia territorio estadounidense.

En un proceso paralelo, ‘El Mayo’ Zambada se declaró culpable de narcotráfico y lavado de dinero en agosto. Su caso avanza en un tribunal federal de Nueva York y se mantiene con medidas judiciales estrictas.

Enlace externo: Estados Unidos

Con información de EFE