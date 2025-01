La Catedral Nacional de Washington acogió este jueves, 9 de enero de 2025, el funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter. En el evento, asistieron líderes de todo el mundo, incluidos los expresidentes Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y el actual presidente Joe Biden, quien destacó el carácter del mandatario como su legado más duradero.

Carter, quien falleció el mes pasado en Georgia a los 100 años, fue homenajeado como un visionario y un defensor incansable de los derechos humanos. Durante su mandato, marcó hitos históricos como la firma del tratado de paz entre Israel y Egipto, la normalización de relaciones con China y la entrega del Canal de Panamá a su nación, señala CNN.

CNN reportó que el presidente Biden, en su panegírico, subrayó que el carácter definió el destino de Carter y su influencia en la vida de la nación. “Se trata de hacer lo correcto, de actuar desde la esperanza y no desde el miedo”, afirmó el mandatario.

HAHAHAHA check out Kamala Harris when she sees Trump and Obama chatting



pic.twitter.com/zzQmrLI6sI