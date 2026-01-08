El criminal más buscado de Colombia propone unión con guerrilla ELN y otras facciones ante lo que denomina “agresión imperialista”.

La solicitud se produce tras un ataque de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Más noticias:

Jefe de disidencias de las FARC convoca al ELN tras ataque estadounidense en Venezuela

Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC y objetivo de una millonaria recompensa por parte del Gobierno colombiano, invitó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a otras facciones insurgentes a formar un gran bloque armado, según informó EFE.

Lee más: ¿Por qué líderes como Nicolás Maduro sonríen cuando todo se derrumba?

Mordisco hace llamado a cumbre insurgente

En un video difundido en redes sociales, Mordisco afirmó que los grupos armados deben dejar de lado sus diferencias para enfrentar lo que calificó como intervenciones y agresiones externas, en alusión al ataque militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Maduro.

El líder del EMC dijo convocar a una “cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América” para unir fuerzas contra lo que llamó “el enemigo común”.

Mordisco extendió la invitación también a las disidencias de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), dos estructuras armadas que, como el EMC, operan principalmente en regiones fronterizas con Venezuela y se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.

Te puede interesar: Suiza congela bienes de Nicolás Maduro tras su captura

Tensiones entre disidencias y el ELN

Históricamente, las disidencias de las FARC y el ELN han tenido enfrentamientos violentos por el dominio de zonas estratégicas como el Catatumbo y Arauca, en el noreste colombiano. Son áreas clave para el tráfico de cocaína y otras economías ilícitas.

La propuesta de Mordisco representa un giro inesperado frente a esos conflictos, aunque analistas señalan que esta clase de alianzas ha sido intentada y desechada en diferentes momentos del conflicto armado colombiano debido a profundas desconfianzas entre los grupos.

El ELN, por su parte, reaccionó favorablemente a llamados de autoridades venezolanas a resistir tras el ataque estadounidense, en un contexto de estrecha relación con el gobierno de Maduro.

Ese respaldo indicó que la guerrilla podría ver con simpatía la invitación de Mordisco, aunque hasta el momento no ha anunciado formalmente su adhesión al supuesto bloque insurgente.

Las autoridades colombianas han intensificado operaciones contra el Estado Mayor Central en medio de esta escalada de tensiones, manteniendo activo un cerco militar y judicial que incluye órdenes de captura por delitos graves, como genocidio contra comunidades indígenas, y la búsqueda continua de Mordisco, considerado un actor clave en la persistencia de la violencia en diversas regiones del país.

Con información de EFE