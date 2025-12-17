La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, declaró en un reportaje publicado el martes, 17 de diciembre de 2025, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene “personalidad de alcohólico” porque trabaja con la idea de que “no hay nada que no pueda hacer“.

Wiles, de 68 años, es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete y una de las figuras más influyentes del actual Ejecutivo estadounidense. En las conversaciones mantenidas durante el último año, la funcionaria explicó que su apreciación no es un diagnóstico clínico, sino una observación personal basada en su experiencia familiar, ya que su padre fue alcohólico, de acuerdo con EFE.

En ese contexto, sostuvo que algunas personas con alcoholismo funcional “exageran su personalidad”, una conducta que, a su juicio, identifica en Trump.

En las entrevistas, Wiles también se refirió al vicepresidente JD Vance, a quien describió como “un teórico de la conspiración” y cuyo viraje político atribuyó a cálculos estratégicos.

Asimismo, criticó a la fiscal general Pam Bondi por la gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein, al considerar que se generaron expectativas infundadas entre sectores conservadores al difundirse documentos sin información relevante, según EFE.

Sobre el propio caso Epstein, Wiles afirmó que Trump aparece mencionado en los archivos, aunque aseguró que “no hizo nada malo”, y negó que existan pruebas de que el expresidente Bill Clinton visitara la isla privada del financiero.

También tuvo palabras para el empresario Elon Musk, a quien definió como un “genio” y un “actor solitario”, señalando que consume ketamina y que, durante su paso por el Gobierno, dormía en un saco de dormir dentro del complejo presidencial.

Las declaraciones generaron debate en Washington por la franqueza con la que Wiles retrata a figuras clave de la actual Administración.

Con información de EFE