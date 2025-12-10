La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, volvió a referirse este miércoles, 10 de diciembre de 2025, a la controversia generada por sus declaraciones sobre María Corina Machado, líder opositora del Gobierno de Nicolás Maduro.

Jeannette Jara, candidata a la presidencia en Chile, mencionó a María Corina Machado

Durante el debate de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Jara sostuvo que Machado “ha tenido ciertos intentones golpistas”, frase que provocó incomodidad en su propio sector y reacciones desde otras candidaturas, informó el portal EMOL de Chile.

Sus dichos fueron desestimados públicamente por dos de sus voceros, Francisco Vidal (PPD) y Alejandra Krauss (DC), quienes aclararon que no comparten esa caracterización.

José Antonio Kast, candidato a la presidencia de Chile se refirió también a María Corina Machado

En paralelo, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, exigió a Jara ofrecer disculpas a Machado, afirmando que la política venezolana “es una heroína, no una golpista”, según destacó EMOL de Chile.

Consultada nuevamente durante actividades de campaña en Peumo, Jara intentó bajar el tono a la controversia. “Yo, como dije ayer, no conozco a la señora Machado. He escuchado por la televisión que algunos criticaron su Nobel, como lo dije, porque habría intentado un golpe o promovido un golpe y promovido elecciones. Más nada”, señaló.

La candidata agregó que su foco está en la elección presidencial chilena y no en asuntos externos. “Yo quiero gobernar Chile y, realmente, si hablamos de premios Nobel, hay algo relevante que Chile debe recordar, hoy se cumplen 80 años desde que se entregó el Nobel de Literatura a Gabriela Mistral”, afirmó, de acuerdo con EMOL de Chile.

Jara también insistió en que no pretende involucrarse en debates internos de Venezuela y subrayó que la decisión del Comité Nobel respecto a Machado corresponde “solo a ellos”.

“Lo de Venezuela y Machado es un tema de ellos, lo decidieron los jueces del premio y no sé qué decir yo. Es cosa de ellos, digamos”, concluyó.

