Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este jueves 8 de enero de 2026 que el agente de inmigración que mató a una mujer durante una operación en Mineápolis cuenta con “inmunidad absoluta” por tratarse de un funcionario federal en servicio.

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JD Vance protege a agente de ICE y acusa a la víctima de provocar su muerte

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Vance aseguró que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) participaba en una operación federal y cumplía con su deber cuando disparó contra Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años.

El vicepresidente acusó a la fallecida de intentar atropellar a los agentes con su vehículo y la calificó como una activista influida por la “ideología de izquierda”, según información de EFE.

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JD Vance critica al gobernador Tim Walz y a la prensa

Vance también dirigió duras críticas al gobernador de Minnesota, Tim Walz, a quien acusó de perseguir al agente y de intentar responsabilizarlo de forma injusta.

Además, cuestionó la cobertura mediática del caso y sostuvo que los hechos han sido tergiversados. El vicepresidente recordó que el mismo agente sufrió un ataque meses atrás, cuando un automóvil lo arrastró y le causó graves heridas en una pierna.

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Versiones opuestas sobre la muerte de Renee Good

El Gobierno republicano, incluida la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Good cometió un acto de “terrorismo interno” al dirigir su auto contra los agentes.

Sin embargo, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, rechazó esa versión y sostuvo que el uso de la fuerza resultó injustificado. La investigación oficial continúa abierta y no existe una conclusión definitiva sobre la secuencia de los hechos, de acuerdo con EFE.

Protestas, detenidos y emergencia en Mineápolis

La muerte de Good elevó la tensión social en Mineápolis y provocó nuevas protestas contra ICE. Al menos ocho personas quedaron detenidas durante la segunda jornada de manifestaciones.

El gobernador Walz declaró el estado de emergencia y solicitó a la Guardia Nacional que se prepare para responder a los disturbios, mientras el sistema público de escuelas canceló las clases por razones de seguridad.

Con información de EFE