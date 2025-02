El presidente argentino, Javier Milei, se reunió este jueves con el magnate Elon Musk a las afueras de Washington, en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés). Durante el encuentro, le entregó una motosierra en alusión a los recortes que impulsa en EE.UU.

Un encuentro fuera de la agenda oficial

La reunión tuvo lugar en el centro de convenciones Gaylord, aunque no figuraba en la agenda oficial. Milei tiene previsto intervenir el sábado, mientras que la participación de Musk, mano derecha de Donald Trump, se incluyó a última hora para la tarde de este jueves.

Saludo a Trump y referencia a DOGE

En un video publicado en X, Milei aparece saludando efusivamente a Trump. “Hello, friend” (hola, amigo), le dice en inglés antes de abrazarlo. Luego, le entrega la motosierra y escribe en la red social: “Llegó la motocierra (sic) a DOGE…!!! The Chainsaw has arrived at DOGE…!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

Musk presume la motosierra en su discurso

Musk lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), responsable de reducir gastos federales y burocracia en el Ejecutivo estadounidense. Durante su ponencia, mostró la motosierra y exclamó: “Milei tiene un regalo para mí”, mientras la audiencia se ponía de pie para recibirlo.

En ese momento, el mandatario argentino ingresó con la motosierra, se la entregó nuevamente y ambos estrecharon la mano. Según la Presidencia argentina, se trata de una réplica de la que Milei guarda en su despacho.

Reunión con el FMI y agenda en EE.UU.

Con este acto, Milei inició su agenda en Estados Unidos, que este mismo jueves incluye una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

A principios de mes, el presidente argentino afirmó que el país está cerca de cerrar un nuevo acuerdo con el FMI, organismo al que Argentina adeuda unos 40 000 millones de dólares.

Discurso en el BID y reunión con el Banco Mundial

Este viernes, Milei ofrecerá un discurso en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado “El modelo económico argentino” y se reunirá con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Cierre de su visita con intervención en la CPAC

El sábado, en su última jornada en Estados Unidos, participará en la clausura de la CPAC. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, también pronuncie un discurso ese día.