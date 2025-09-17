Muchos niños son trasladados a hospitales en medio de un intenso bombardeo israelí sobre Gaza. El Ejército de Israel asegura que sus tropas, unas 20 000 en total, se encuentran avanzando hacia el centro de la Ciudad de Gaza, informa CNN.

Sin embargo, CNN señaló que no ha podido verificar de forma independiente la entrada de las fuerzas terrestres al núcleo urbano.

65 062 palestinos murieron desde el inicio de la ofensiva de Israel

El Ministerio de Salud de Gaza reportó que 65 062 palestinos murieron desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. La ONU acusa a Israel de cometer actos genocidas en el enclave, de acuerdo con Efe.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza indicó que el número de fallecidos alcanzó los 65 062, mientras que los heridos ya suman 165 700, muchos de ellos con lesiones graves y amputaciones.

Según el balance oficial, solo este martes se registraron 98 fallecidos y 385 heridos como consecuencia de los bombardeos israelíes. Estas cifras coinciden con el inicio de la incursión terrestre sobre la ciudad de Gaza, que provocó un nuevo desplazamiento masivo de civiles hacia el sur del enclave, en dirección a la zona humanitaria señalada por Israel.

Situación humanitaria se agrava en Gaza

El informe también detalló que 432 palestinos han muerto por causas vinculadas a la desnutrición, de los cuales 146 eran niños. La situación humanitaria se agrava en medio de la escasez de alimentos y medicinas, mientras miles de familias huyen en busca de refugio en condiciones extremadamente precarias.

En paralelo, una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza.

El organismo aseguró que las fuerzas israelíes ejecutaron cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas: asesinatos, daños físicos y psicológicos graves, condiciones de vida orientadas a la destrucción del grupo e imposición de medidas que impiden nacimientos.

Estas acusaciones incrementan la presión internacional sobre el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que insiste en que la ofensiva responde a los ataques perpetrados por Hamás en octubre de 2023.

Las elevadas cifras de víctimas y el informe de Naciones Unidas reflejan el nivel de devastación alcanzado en el enclave, donde la población civil continúa soportando el impacto directo de los bombardeos y la falta de asistencia humanitaria.

La comunidad internacional mantiene la atención sobre Gaza ante la magnitud de la crisis y las crecientes denuncias de violaciones de derechos humanos.

