Toda la Franja de Gaza queda incomunicada este jueves, 18 de septiembre de 2025, tras un corte total de internet y líneas telefónicas, el día de ayer, miércoles, 17 de septiembre de 2025, en medio de la intensificación de los ataques del Ejército israelí, informó la agencia oficial palestina Wafa.

Interrupción de comunicaciones en la Franja de Gaza

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de Gaza confirmó la interrupción de las comunicaciones, que afecta también a la región norte del enclave, mayoritariamente desierta y bajo control militar israelí, según informó Wafa. EFE intentó contactar a lo largo de la mañana del, 17 de septiembre de 2025, con varios residentes mediante llamadas y mensajes de texto, sin éxito.

Este corte se produce en un contexto de escalada de violencia, después de que Israel anunciara el inicio de una operación terrestre en Gaza, con el avance progresivo de tanques desde la periferia. La ofensiva busca afianzar posiciones y forzar el desplazamiento de la población hacia el sur del enclave.

Durante la última semana, miles de personas abandonaron sus hogares; mientras que el Ejército israelí calcula 350 000 desplazados, la ONU limita la cifra a 190 000.

Bombardeos israelíes interrumpen la conectividad en Gaza

A lo largo de los últimos dos años, los habituales bombardeos israelíes interrumpen con frecuencia la conectividad en Gaza, al afectar a las infraestructuras que sostienen la red. Los cortes reiterados evidencian la vulnerabilidad tecnológica de la población civil ante las ofensivas militares, dejando sin acceso a comunicación y asistencia humanitaria.

Organismos internacionales y una comisión independiente de la ONU califican la ofensiva israelí como genocidio, tras los ataques perpetrados por Hamás desde el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, cerca de 65 000 personas han muerto en la Franja, mientras miles más sufren heridas graves o desplazamientos forzados, según datos recopilados por EFE. La comunidad internacional mantiene la atención sobre Gaza ante la magnitud de la crisis humanitaria y las crecientes denuncias de violaciones de derechos humanos.

