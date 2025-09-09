El Ejército israelí anunció este martes, 9 de septiembre de 2025, haber realizado un “ataque preciso contra el liderazgo sénior” del movimiento islamista Hamás, aunque sin ofrecer detalles sobre el lugar donde se desarrolló la operación.

Más noticias

El comunicado militar responsabilizó a los dirigentes de la organización de “planear y dirigir la masacre del 7 de octubre” y de coordinar las acciones armadas contra Israel desde el extranjero. Poco antes del anuncio, la cadena catarí Al Jazeera informó sobre varias explosiones de origen desconocido en Doha, la capital de Catar, donde residen miembros de alto rango de Hamás.

Líderes de Catar mantuvieron el control estratégico

Según la información recogida por EFE, las fuerzas israelíes destacaron que los líderes en Catar mantuvieron el control estratégico del grupo y se les atribuye la planificación de la guerra desde la distancia.

Aunque el comunicado no precisó los resultados del ataque, el hecho coincide con un momento delicado en las conversaciones promovidas por Estados Unidos para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza. Washington presionó en los últimos días para avanzar en un acuerdo que permita la liberación de rehenes y la reducción de la ofensiva militar israelí.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, confirmó este martes que su país aceptó la propuesta más reciente planteada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con dos condiciones: la liberación de todos los rehenes capturados por Hamás y la entrega de las armas por parte del movimiento islamista.

Mientras tanto, la delegación negociadora de Hamás, liderada por Khalil al Hayya y con base en Catar, reiteró que el grupo está abierto a cualquier iniciativa que contemple un alto el fuego integral y la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza.

EFE recordó que Hamás insiste en que cualquier pacto debe garantizar el fin de la ofensiva militar y la seguridad de la población en el enclave palestino.

Presión militar

El cruce de mensajes refleja el frágil equilibrio entre los esfuerzos diplomáticos y la presión militar. La confirmación de un ataque contra su liderazgo abre un nuevo frente de tensión en las conversaciones, mientras Catar, mediador clave en el proceso, investiga las explosiones reportadas en su capital.

Enlace externo: Catar

Con información de EFE