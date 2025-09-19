El Ejército israelí cerró la segunda vía de evacuación de Gaza y anunció una ofensiva sin precedentes. Miles de civiles permanecen atrapados en la capital.

Ejército de Israel cierra la segunda vía de salida de Gaza

El Ejército de Israel cerró el jueves, 18 de septiembre de 2025, la segunda vía de salida de Ciudad de Gaza y anunció una ofensiva “sin precedentes” sobre la zona, según reportó El País.

Las tropas avanzan hacia el corazón de la capital, donde centenares de miles de palestinos denuncian intensas explosiones y carestía de suministros básicos.

El anuncio coincide con el fin del plazo de 48 horas otorgado por las autoridades israelíes para evacuar la ciudad a través de un corredor habilitado.

De acuerdo con El País, en el área permanecen más de medio millón de personas, en medio de crecientes advertencias humanitarias sobre el deterioro de la situación. La operación militar busca incrementar la presión sobre Hamás, pero mantiene a la población civil atrapada entre la ofensiva terrestre y los bombardeos aéreos.

Israel detiene transporte de ayuda tras ataque mortal en frontera

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó este viernes, 19 de septiembre de 2025, suspender el acceso de “todos los convoyes que viajan de Jordania a Gaza” tras el tiroteo perpetrado por el conductor de un camión de ayuda humanitaria en el cruce de Allenby, informó a la Autoridad de Aeropuertos de Israel. El ataque dejó dos soldados muertos y obligó al cierre inmediato del paso fronterizo.

Zamir señaló durante su visita al lugar que “creamos una división dedicada a la frontera oriental” y que se continuará reforzando la seguridad a lo largo de la zona. Además, destacó que la cooperación estratégica con Jordania es clave para el Ejército y subrayó la importancia de preservar ese vínculo pese al incidente.

Las víctimas fueron identificadas como Isaac Harosh, teniente coronel de reserva de 68 años, y Oran Hershko, suboficial de 20 años, según el comunicado difundido por las fuerzas armadas a EFE.

Allenby atiende principalmente a palestinos de Cisjordania que deben viajar desde Jordania y también se utiliza para el ingreso de camiones con ayuda humanitaria a Gaza.

Israel controla la entrada al enclave

Israel controla estrictamente la entrada de asistencia al enclave, afectado por hambre y escasez de medicamentos, mientras los bombardeos del Ejército dispararon las cifras de víctimas. Hasta el 16 de septiembre de 2025, entraron 230 camiones, aunque las organizaciones humanitarias calculan que se requieren entre 500 y 600.

La ONU y diversas ONG calificaron la ofensiva en Gaza como genocidio, con más de 65 000 muertos, incluidos 19 000 niños.

