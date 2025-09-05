El Ejército de Israel bombardeó este viernes 5 de septiembre de 2025 un edificio alto en ciudad de Gaza. Los militares habían anunciado que atacarían este tipo de construcciones cuando estuvieran relacionadas con actividades de Hamás. Hasta ahora no se reportan muertos ni heridos.

Más noticias

Ejército de Israel destruye edificio en ciudad de Gaza

“Hace un momento, el Ejército golpeó un edificio de gran altura que estaba siendo usado por la organización terrorista Hamás en el área de ciudad de Gaza”, señalaron las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Según el informe, en el inmueble había túneles y otras instalaciones desde donde se planeaban ataques contra soldados israelíes.

El Ejército indicó que tomó medidas para reducir riesgos a la población civil y acusó a Hamás de utilizar edificios y espacios civiles para sus operaciones.

Israel anuncia más ataques contra edificios altos en Gaza

El Ejército informó que en los próximos días realizará nuevos ataques contra construcciones de varias plantas en ciudad de Gaza. Según los reportes, esos edificios se habrían convertido en puntos de operación de Hamás.

El anuncio llegó después de que Israel asegurara que controla ya el 40 % de la capital gazatí y que busca ocuparla por completo. La estrategia incluye desplazar hacia el sur a más de un millón de personas que permanecen en esa zona.

Lea esto también: ONU declara oficialmente hambruna en Gaza, usada como arma de guerra

Mueren palestinos durante bombardeos en Gaza

En la última semana, los ataques en ciudad de Gaza aumentaron. Desde la madrugada de este viernes, al menos 20 palestinos murieron en bombardeos israelíes contra viviendas y campamentos, entre ellos siete niños, según la agencia Wafa que cita a fuentes médicas.

Ofensiva israelí en Gaza deja miles de muertos

Relatores de derechos humanos de la ONU, organizaciones internacionales y varios países califican como genocidio la ofensiva israelí en Gaza, que comenzó tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En casi un año de enfrentamientos, han muerto más de 60 000 personas en la Franja, incluidos más de 18 000 niños.

Con información de EFE