Israel ataca objetivos en Gaza ante disparos por la muerte de Jader Adnan

Carros de combate del Ejército de Israel realizaron disparos este martes 2 de mayo de 2023 contra puntos de la Franja de Gaza. El ataque fue en respuesta a los cohetes lanzados a primera hora del día desde el enclave, tras la muerte de Jader Adnan.

El Ejército confirmó los disparos y pidió a los residentes en localidades situadas cerca de la frontera que "permanezcan en áreas protegidas". Tras ello, se activaron las alarmas antiaéreas en varias zonas por el nuevo disparo de cohetes.

Las sirenas sonaron en la ciudad de Sderot (sur) y en las localidades cercanas de Ibim, Nir Am, Erez, Sufa, Nir Itzhak y Sdeh Avraham. Allí residentes citados por The Times of Israel mencionaron que el sonido de explosiones supuestamente fueron causados por la interceptación de proyectiles.

Hamás se pronuncia desde Gaza

Tras la muerte de Adnan, la Yihad Islámica dijo que "el asesinato no quedará sin respuesta y la resistencia continuará con toda su fuerza y determinación". A la par, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla el enclave, recalcó que "la ocupación y su Gobierno fascista pagarán el precio de este crimen".

Adnan, de 45 años, estuvo en detención el 5 de febrero en su localidad de residencia, Arrabé. En ese entonces anunció el inicio de una huelga de hambre, como ya realizó en ocasiones anteriores durante sus estancias en prisión. Así, se negaba a someterse a exámenes médicos y tratamientos, según informan los medios palestinos.

