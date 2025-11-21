La joven porrista estadounidense de 18 años fue hallada sin vida en su camarote durante un viaje familiar. Nuevos datos sobre su hermanastro fortalecen una línea clave de investigación, según El Heraldo de México.

Autoridades de Estados Unidos investigan muerte de Anna Kepner

Las autoridades estadounidenses continúan indagando la muerte de Anna Kepner, la porrista de 18 años hallada sin vida en un crucero que recorría el Atlántico, mientras nuevas revelaciones sobre su hermanastro fortalecen una de las hipótesis principales del caso, informó El Heraldo de México.

La familia de Kepner viajaba a bordo de un crucero turístico cuando la joven fue encontrada sin vida dentro de su camarote.

De acuerdo con El Heraldo de México, las autoridades analizan registros y grabaciones del barco para determinar qué ocurrió la noche previa al hallazgo. El caso está a cargo del FBI, debido a que los hechos sucedieron en aguas internacionales y la víctima era ciudadana estadounidense.

Investigan a hermanastro de 16 años de Anna Kepner

Las líneas de investigación consideran un posible accidente, una condición médica o el consumo de sustancias, pero la atención se centra en la participación de su hermanastro de 16 años, con quien compartía habitación.

La noche anterior tuvieron una discusión que, según los testimonios recabados por la prensa, llamó la atención de otros pasajeros. El Heraldo de México señala que el menor ya fue interrogado por el FBI, aunque no se encuentra bajo custodia.

En declaraciones citadas por medios locales, un exnovio de Kepner aseguró que el adolescente tenía comportamientos preocupantes y que la familia no habría atendido señales previas.

El FBI espera los resultados completos de la autopsia para precisar la causa del fallecimiento y definir los pasos siguientes en la investigación, mientras continúa en revisión la evidencia digital y entrevistas adicionales a la tripulación del crucero.

