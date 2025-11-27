La Fiscalía General de la República (FGR) de México investiga a Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo, por su presunta vinculación con el crimen organizado, se incluye el narcotráfico y tráfico de armas. La investigación se inició el 29 de noviembre de 2024 y se han emitido órdenes de aprehensión contra 13 personas.

Dueño de Miss Universo es investigado

El miércoles, 27 de noviembre de 2025, la FGR confirmó que Rocha es investigado como parte de un caso relacionado con delitos de delincuencia organizada, específicamente por narcotráfico, huachicol (contrabando de combustible) y tráfico de armas, informó EFE.

En un comunicado, la fiscalía detalló que se abrió la carpeta de investigación 928/2024 contra 13 individuos por estos delitos.

La FGR explicó que esta investigación es resultado del trabajo realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, que permitió obtener información suficiente para formalizar el proceso. Además, se indicó que hace 10 días un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra las 13 personas involucradas.

Por razones evidentes, se debe mantener la secrecía sobre sus identidades. Entre los acusados, se ha cumplido una orden de aprehensión contra una funcionaria federal implicada en los delitos.

Respecto a Rocha, la fiscalía indagó las acusaciones recientes. “En el caso específico de uno de los señalados, Raúl ‘R’, esta Fiscalía manifiesta que se están obteniendo datos fundamentales que permitirán al Ministerio Público Federal (MPF) continuar y ahondar en esta investigación”, puntualizó la FGR.

La presidenta de México solicitó claridad

El informe de la FGR surge tras un llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien solicitó claridad sobre si existe una investigación o una orden de aprehensión contra Rocha, de acuerdo con EFE.

Esto ocurrió después de que el periódico Reforma publicara que Rocha fue imputado por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México.

Según el diario, Rocha Cantú es considerado por la Fiscalía como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro.

Sheinbaum enfatizó que el posible proceso legal contra Rocha no debe mezclarse con la reciente participación de Fátima Bosch, representante mexicana que ganó el título de Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre. Aseguró que se intentó vincular ambos temas para restar mérito al desempeño de la joven.

¿Fátima Bosch podría renunciar a la corona?

De acuerdo con información emitida por el periodista Jordi Martín, Fátima Bosch estaría por “renunciar a la corona” como Miss Universe 2025 tras la polémica desatada con Raúl Rocha, uno de los propietarios del certamen de belleza, de acuerdo con Univisión.

Otro de los cambios sería la renuncia de Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, informó Univisión.

