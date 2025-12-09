Un juzgado de la provincia española de Barcelona investigará por un presunto delito contra el medioambiente el origen del brote de la peste porcina africana detectado hace 10 días en Cataluña, España. Esto ante las sospechas de que la cepa proceda de un laboratorio que trabaja con el virus.

La causa será declarada secreta en Cataluña, España

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) señaló que los Mossos d’Esquadra, en coordinación con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, remitieron un primer atestado a los juzgados de Cerdanyola del Vallès. Según EFE, se prevé que la causa sea declarada secreta cuando se abra formalmente.

La investigación judicial avanza de manera paralela a la auditoría encargada por la Generalitat al laboratorio IRTA-CReSA. El fin es determinar si el brote pudo originarse en alguno de los cinco centros de investigación animal ubicados en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se detectaron los primeros jabalíes infectados.

De acuerdo con un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), citado por EFE, el genoma del virus identificado en Cataluña es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele utilizarse en investigaciones experimentales y ensayos de vacunas. Este hallazgo colocó bajo escrutinio a los laboratorios de alta contención de la región.

El comité de expertos creado para analizar el caso celebró su primera reunión este martes, 9 de diciembre de 2025, con el objetivo de definir los protocolos de actuación y los centros que serán auditados.

Científicos en Barcelona tendrán autonomía técnica

El consejero catalán de Agricultura, Òscar Ordeig, pidió prudencia y recalcó que los científicos tendrán plena autonomía técnica.

Hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura confirmó 13 casos positivos en jabalíes localizados dentro del perímetro de seis kilómetros del primer hallazgo, sin afectación al ganado doméstico.

En la zona trabajan un millar de efectivos con apoyo de drones, perros rastreadores y cierres de pasos de fauna. Además, se acordó el sacrificio preventivo de 30 000 cerdos sanos para evitar la propagación del virus.

