El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) informó este lunes, 8 de diciembre de 2025, que, según los datos disponibles del terremoto registrado en Japón, canceló la observación de tsunami para las costas ecuatorianas.

No existen condiciones para la generación de olas peligrosas en costas ecuatorianas

Inocar confirmó en su cuenta de Instagram que el análisis técnico no muestra condiciones para la generación de olas peligrosas en el Litoral de Ecuador, una comunicación que fue difundida tras la revisión de los reportes internacionales.

El sismo, de magnitud 7,6, sacudió el norte de Japón a las 23:15 frente a las costas de Aomori. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta de tsunami de hasta 3 metros y urgió a evacuar a más de 23.000 personas. El movimiento alcanzó niveles de intensidad altos en varias localidades, incluido Hachinohe, y dejó heridos en un hotel, de acuerdo con reportes recopilados por EFE.

El temblor se sintió desde el norte hasta el centro y este del archipiélago, incluida Tokio. La JMA confirmó la llegada de olas de aproximadamente 40 centímetros a los puertos de Mutsu-Ogawara y Urakawa minutos después del sismo.

Además, se activaron alertas de tsunami menores para las prefecturas de Miyagi, Fukushima y zonas del sur de Hokkaido, mientras se pedía a la población mantenerse alejada de las costas como medida preventiva, según informó EFE.

Autoridades japonesas desplegaron un equipo especial para el seguimiento del terremoto

Las autoridades japonesas desplegaron un equipo especial para el seguimiento del evento. La primera ministra, Sanae Takaichi, pidió a las entidades pertinentes ofrecer información inmediata y adoptar medidas enfocadas en la seguridad de la población.

En paralelo, la empresa Tohoku Electric Power revisó el estado de dos plantas nucleares en la zona afectada sin reportar anomalías. El fuerte sismo fue seguido por varias réplicas, incluido un movimiento de magnitud 5,6 registrado dentro de la primera hora.

