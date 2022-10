Indocumentados no entran en indulto por posesión simple de marihuana en EE.UU.

Con el anuncio, Joe Biden cumple una promesa que hizo en campaña. Foto: EFE

Redacción El Comercio (I)

El anuncio de indulto hecho esta semana por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, beneficiará a unas 6 500 personas que fueron condenadas por cargos federales de posesión simple de marihuana entre 1992 y 2021, así como a 1 000 en el Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, según cálculos de la Casa Blanca.

No entran en el indulto los cargos por conspiración, distribución y posesión con la intención de distribuir, informó el Departamento de Justicia.

El mandatario se refirió a disparidades raciales entre quienes sufren las consecuencias. "Aunque las personas blancas, negras y morenas consumen marihuana a tasas similares, las personas negras y morenas han sido arrestadas, procesadas y condenadas a tasas desproporcionadas".

Estas condenas, en muchos casos, ponen trabas a los afectados para acceder a vivienda, empleo o educación. En ese sentido, Biden aclaró que su acción ayudará a aliviar las consecuencias colaterales derivadas de estas condenas.

Altos funcionarios de la Casa Blanca han explicado que la orden de indulto afectará a los condenados a nivel federal, de los cuales no hay actualmente nadie en prisión, aunque Biden animará a los gobernadores a que haga lo mismo en los estados.

¿A quiénes no aplica?

Sin embargo, la decisión "no aplica a personas que no son ciudadanos y no se encuentran legalmente en Estados Unidos en el momento de su ofensa. Esto sugiere que los inmigrantes indocumentados no serán indultados por los cargos federales existentes por simple posesión de marihuana.

Además, el Departamento de Justicia aclaró que el decreto indulta solo a aquellos que cometieron delitos el 6 de octubre de 2022 o antes. No tiene ningún efecto sobre los delitos de posesión de marihuana que ocurran después del 6 de octubre de 2022.

Pero sí se aplica a los cargos federales que están pendientes por posesión simple de marihuana, incluidos aquellos en los que no se hubo una condena antes del 6 de octubre.

En cambio, no aplica a las personas que fueron condenadas por poseer múltiples sustancias diferentes en el mismo delito.

La marihuana recreativa es legal en 19 estados y Washington DC. El uso médico es legal en 37 estados y tres territorios de EE.UU. Sin embargo, esta droga sigue siendo ilegal bajo la ley federal, incluso en estados donde millones de adultos pueden comprarla y consumirla.

Además, Estados Unidos clasifica la marihuana al mismo nivel que la heroína y como una sustancia más grave que el fentanilo. Lo cual "no tiene sentido", por lo que Biden pidió a las autoridades de Salud y Fiscalía iniciar un proceso de revisión de cómo se define la marihuana según la ley federal.

Con la decisión, el presidente cumple una promesa de campaña.

