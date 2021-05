La India evacúa a un millón de personas ante la llegada del ciclón Yaas

La India ha evacuado hasta este martes 25 de mayo del 2021 a cerca de un millón de personas en el este del país ante la llegada del ciclón Yaas, que según las últimas previsiones del Departamento de Meteorología Indio (IMD) alcanzará la costa oriental del país el miércoles, mientras que Bangladesh se encuentra en estado de alerta.

“El proceso de evacuación está en marcha y por el momento hemos evacuado a unas 200 000 personas residentes en áreas de riesgo”, dijo a Efe Kamal Lochan Mishra, el director ejecutivo de la Autoridad de Gestión de Desastres del estado costero de Odisha.

El estado oriental cuenta con unos 900 refugios establecidos y ha identificado más de 6 700 adicionales a los que trasladar a personas que viven en zonas que podrían quedar inundadas con la llegada del ciclón o que viven en hogares vulnerables.

En el vecino estado de Bengala, la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) informó en un comunicado que hasta ahora han sido evacuadas unas 800 000 personas y la jefa de Gobierno de la región, Mamata Banerjee, indicó el pasado lunes que se prevé desplazar a un millón.

Por su parte, el vecino Bangladesh no ha previsto realizar evacuaciones.

“De momento no está planeado empezar una evacuación porque la probabilidad de que el ciclón golpee directamente el territorio de Bangladesh es baja. Pero hemos puesto a todos los distritos costeros en alerta para hacer frente a cualquier tipo de situación de emergencia”, dijo a Efe el director de operaciones del Programa de Preparación para Ciclones de Bangladesh, Nur Islam Khan.

Tropical Cyclone #Yaas has formed in the Bay of Bengal and is strengthening while heading toward the northeast coast of #India. The @Indiametdept forecast that #CycloneYaas will make landfall near Balasore in the state of Odisha. https://t.co/4HSr0wXpXG pic.twitter.com/UV3Vl7BQmc