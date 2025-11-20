Un incendio interrumpió este jueves 20 de noviembre de 2025 las negociaciones de la cumbre climática de la ONU (COP30), en la ciudad de Belém, Brasil, y obligó a evacuar de inmediato a decenas de asistentes que se encontraban en el recinto. La emergencia ocurrió en plena fase crítica de la conferencia, cuando las delegaciones buscaban consensos sobre adaptación climática y transición energética.

Más noticias

Un incendio irrumpe en la COP30 y obliga a retirar a decenas de delegados

Las llamas se originaron en la Zona Azul, el espacio administrado por Naciones Unidas donde se ubican las salas de negociación y los pabellones de los países y organismos internacionales. Los bomberos actuaron con rapidez, controlaron el fuego y no se reportaron heridos.

El fuego avanzó en minutos

El incendio empezó alrededor de las 14:00 hora local (17:00 GMT) en el pabellón de la Comunidad del Este Africano. Según relataron fuentes a EFE, entre ellas Marcelo Rocha, director ejecutivo del Instituto Aica, la emergencia se desató de forma repentina.

Rocha esperaba el inicio de un evento en un pabellón contiguo cuando notó que las luces comenzaron a parpadear. “Sentimos que falló la luz, estaba parpadeando. Entonces comenzó a subir el humo y el fuego se expandió muy rápido. Varias personas fueron corriendo a coger extintores para apagar el incendio”, explicó.

Evacuación y control inmediato

El gobernador de Pará, Helder Barbalho, y el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, confirmaron que el incendio fue controlado en pocos minutos. El personal de seguridad aisló el área afectada y evacuó a los asistentes por las salidas de emergencia, lo que generó momentos de tensión, según constató EFE en el lugar.

Las causas del incendio aún se desconocen y tampoco se ha confirmado la magnitud de los daños, aunque se observó que parte del techo quedó calcinado.

Sabino afirmó que la emergencia no afectará la continuidad de la cumbre. “No hay posibilidad de cancelar la COP, que está siendo un éxito. La COP acabará mañana como está previsto”, declaró.

Delegación española fuera de peligro

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, envió un mensaje de calma en un video oficial. Indicó que el incendio ocurrió en una zona de tránsito cercana al pabellón español y aseguró que toda la delegación se encuentra en “perfecto estado”.

Hasta ahora, la organización de la COP30 no ha comunicado cuándo se retomarán las sesiones previstas para la jornada.

Un evento marcado por desafíos logísticos

El incidente ocurre en una cumbre ya afectada por tensiones operativas. Horas antes del incendio, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió en una rueda de prensa un acuerdo “equilibrado” para avanzar en la agenda climática global.

Los meses previos estuvieron marcados por críticas a la capacidad logística de Belém, capital de Pará y puerta de entrada a la Amazonía. La falta de infraestructura adecuada y los altos costos de alojamiento complicaron la llegada de delegaciones.

Durante los primeros días del evento, la ONU envió una carta a la Presidencia brasileña expresando preocupación por problemas como filtraciones de agua durante lluvias intensas, habituales en la región amazónica. También solicitó reforzar la seguridad luego de que un grupo indígena ingresara a la fuerza al recinto.

Te recomendamos