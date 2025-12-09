Este martes 9 de diciembre de 2025 se registró un incendio en un edificio de siete pisos en Yakarta que albergaba oficinas de la empresa japonesa Terra Drone, en Indonesia. La Policía confirmó que 22 personas murieron en el lugar, mientras continuaban las labores de control y revisión de los bomberos.

Un siniestro que dificultó las operaciones de rescate en el incendio de Indonesia

Las autoridades informaron que el fuego provocó un ambiente de altas temperaturas y humo denso, lo que retrasó la inspección de varias plantas del edificio.

El jefe de la Policía de Yakarta Central, Susatyo Purnomo, señaló que los equipos lograron acceder inicialmente a la cuarta y quinta planta, pero tuvieron que esperar para revisar los niveles superiores debido a las condiciones dentro de la estructura.

Entre las víctimas se encuentran siete hombres y 15 mujeres, una de ellas embarazada. La información fue confirmada por la Policía. También reportaron la evacuación con vida de al menos 15 personas, según datos de la agencia pública Antara.

🚨 | Al menos 22 personas murieron en un incendio en un edificio de oficinas en Yakarta, Indonesia, presuntamente provocado por la explosión de la batería de un dron. Los equipos de rescate siguen buscando posibles supervivientes en el lugar. pic.twitter.com/ptFRi6DCm6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 9, 2025

Hallazgos preliminares y acciones de emergencia

Los bomberos atribuyeron de forma preliminar el incendio a un posible cortocircuito. Para acelerar los trabajos, utilizaron grúas y rompieron paredes de cristal con el fin de ingresar a zonas afectadas y continuar con la búsqueda de sobrevivientes.

Durante las labores, varios cuerpos fueron retirados del lugar en bolsas rojas, mientras las personas rescatadas recibían atención médica y apoyo emocional en las inmediaciones del edificio.

El edificio siniestrado, conocido localmente como la torre de Terra Drone, es un complejo de oficinas donde operan dependencias de la compañía japonesa especializada en soluciones de drones y movilidad aérea avanzada.

Antecedente reciente en Indonesia

El 30 de agosto, un incendio en un edificio gubernamental de Makassar, en el centro del archipiélago, dejó tres personas muertas y cinco heridas tras un incidente relacionado con manifestantes.

