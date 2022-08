Impacto de rayo causa la muerte de empresario y su amigo

Alberto Balocco, presidente y consejero delegado de la conocida empresa de dulces italiana que elabora los famosos panettone, falleció este 26 de agosto de 2022, junto a un amigo cuando paseaban en bicicleta en la zona alpina de Pragelato, en la región de Piamonte (norte), debido probablemente al impacto de un rayo, según informan los medios italianos.

El presidente de Balocco, una empresa familiar conocida internacionalmente por sus productos de bollería, fue encontrado en la carretera que asciende al refugio Assietta, en la zona de la Valle de Susa, junto con su amigo Davide Vigo, de 55 años.

Alberto Balocco, de 56 años, es el heredero de la empresa que fundó su abuelo en 1927 y en la que trabajan cerca de 500 personas actualmente.

R.I.P Two cyclists killed today in Italy when struck by lightning



One of them – Alberto Balocco – very well known for his panettone https://t.co/8PlvIdenI9 pic.twitter.com/oREAubuV8T