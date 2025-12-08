El escrutinio de las elecciones generales en Honduras del pasado, 30 de noviembre de 2025, se reanudó este lunes, 8 de diciembre de 2025. Esto después de que se detuvo por problemas técnicos desde el pasado viernes, 5 de diciembre de 2025, con el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura.

Conteo de votos en Honduras

El conteo se reactivó hacia las 08:15, con Asfura en el primer lugar con 1 132 429 votos, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, con 1 112 610 votos, escrutado el 87,96 % de las actas electorales, según la página web del Consejo Nacional Electoral.

La candidata de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, ocupa el tercer lugar con 543 756 votos. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, anunció el domingo que el escrutinio se “reiniciaba de inmediato”, aunque el sistema solo comenzó a reflejar cambios a primera hora del lunes.

La prolongada falta de actualización generó críticas de partidos políticos, observadores internacionales y organizaciones civiles, que exigieron transparencia y celeridad.

Libre declaró que “no reconoce” los resultados preliminares y denunció un “golpe electoral en curso”, acusando a Trump y a sectores de la oligarquía hondureña de influir en el proceso mediante mensajes masivos enviados a la población. Moncada aseguró que se intimidó a los votantes con advertencias de que perderían las remesas si apoyaban su candidatura, por lo que llamó a movilizaciones en defensa del voto.

El CNE de Honduras tiene 30 días para publicar resultados definitivos

Mientras tanto, los candidatos de los partidos Nacional y Liberal sostienen que sus propias actas los favorecen, aunque ninguno se ha proclamado vencedor. Ambos han pedido calma y paciencia mientras avanza el escrutinio oficial.

El CNE tiene un plazo de 30 días para publicar los resultados definitivos de unas elecciones consideradas entre las más complejas desde el retorno democrático en 1980. El ganador asumirá la presidencia el 27 de enero de 2026, en sustitución de Xiomara Castro.

