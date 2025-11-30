CNE amplía una hora el cierre de urnas en Honduras

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que el cierre de las urnas se retrasa una hora debido a la elevada afluencia de votantes en las elecciones generales que se celebran este domingo en Honduras.

Los comicios, los duodécimos desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, se extenderán hasta las 18:00 hora local (00:00 GMT), indicó el CNE en un comunicado.

Participación alta obliga a extender la jornada

La prórroga solo podrá aplicarse por el periodo adicional de una hora previsto en la Ley Electoral, y las mesas solo podrán cerrar una vez que el último votante en la fila al momento del cierre haya ejercido su derecho, garantizando así la participación de quienes se encuentren esperando, indicó el CNE.

Más de seis millones de los diez millones de habitantes que tiene Honduras estaban llamados a las urnas para elegir a la persona que sucederá a la presidenta del país, la izquierdista Xiomara Castro, así como a 298 alcaldías municipales, 128 diputados del Parlamento local y a 20 del Centroamericano.

Los candidatos en disputa y la supervisión internacional

En la carrera por la Presidencia destacan Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Liberal y Refundación (Libre, izquierda); Nasry Asfura, del Partido Nacional, primera fuerza opositora, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente apoyar; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también de oposición.

Antes de que se anunciara la prórroga, el CNE había indicado que difundirá su primer informe preliminar hacia las 21:00 hora local (03:00 GMT) y otro a las 23:00 hora local (05:00 GMT). Los resultados finales deberán publicarse dentro de los 30 días posteriores a la jornada electoral.

El proceso electoral cuenta con la supervisión de más de 30.000 observadores nacionales e internacionales, en un contexto marcado por acusaciones mutuas de “fraude” entre los principales candidatos presidenciales.