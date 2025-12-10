Honduras sigue sin conocer el nombre del presidente electo una semana después de las elecciones del 30 de noviembre de 2025. Ocurre mientras la mandataria saliente, Xiomara Castro, criticó este martes, 10 de diciembre de 2025, la injerencia del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien respalda al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, líder de los resultados preliminares.

El escrutinio avanzó lentamente durante la semana en Honduras

Durante la inauguración de una nueva sede judicial en Olancho, Castro rechazó lo que calificó como una amenaza directa del presidente Estados Unidos hacia el electorado hondureño.

Según recordó, Trump advirtió de consecuencias si se votaba por la candidata del partido Libre, Rixi Moncada. Para la mandataria, estas declaraciones representan un “ataque a la voluntad popular” y se suman a lo que considera fallas en el sistema de transmisión de resultados preliminares.

El escrutinio avanzó lentamente durante la semana y entrará en una fase especial para revisar 2 700 actas con inconsistencias. De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con un 99,40 % de actas procesadas, Asfura mantiene una ligera ventaja sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien denunció un “fraude monumental” y exigió una revisión “acta por acta”, señaló EFE.

Fallas técnicas en el sistema de contingencia de Honduras

La dirigente del CNE, Ana Paola Hall, admitió fallas técnicas en el sistema de contingencia, aunque aseguró que los resultados no fueron comprometidos. Mientras tanto, militantes del partido Libre protestaron frente al centro de recepción del CNE en Tegucigalpa, denunciando un supuesto “golpe electoral en marcha”.

Manuel Zelaya, coordinador de Libre, convocó a nuevas movilizaciones ante la incertidumbre generada por el lento conteo de votos. Según la ley hondureña, los resultados oficiales deben declararse dentro de los 30 días posteriores a la jornada electoral, recordó EFE.

