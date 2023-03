Hombre con pierna amputada fue a atendérsela y le fracturaron la otra

Imagen referencial. Un hombre de la tercera edad fue víctima de una negligencia médica en Perú. Foto: El Tiempo

Una persona de la tercera edad acudió a un centro médico en el distrito de Comas, en Lima, Perú, para que los médicos le curaran su pierna amputada, sin embargo, lo que obtuvo por parte de los galenos, fue que le fracturaran su otra extremidad cuando lo trasladaban en una camilla.

El peruano, Emilio Castro Rodríguez, fue intervenido quirúgicamente en el Hospital Alberto Sabogal para amputarle una de sus piernas. Los doctores de esta casa de salud le dijeron que para las futuras visitas médicas debía acercarse a un policlínico cercano para que le realizaran las respectivas limpiezas a su herida.

Emilio acudió el 5 de marzo de 2023 al Centro Médico San Nicolás para que le ayudaran, pero una negligencia por parte de uno de los doctores que le atendió, le provocó una fractura en su pierna buena al sujetarlo de mala manera.

El hombre denunció a un medio de televisión local lo sucedido. "Al momento de bajarme de la camilla, me apretaron, el doctor me ha cogido, me ha apretado, me ha fracturado", afirmó.

Según el relato del adulto mayor, los galenos no le auxiliaron a tiempo. Afirma que no podía aguantar el dolor y que antes que ayudarle le presionaban para que abandone la camilla y dársela a otro paciente.

La familia de la víctima exigió a las autoridades de salud que se haga justicia y se sancione a los responsables de esta negligencia. La Red de Salud de Lima, indicó que ya se encuentran investigando el caso.

