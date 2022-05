Un hombre golpeó a estudiantes que le hacían bullying a su hijo

Un padre, cuyo nombre no ha sido publicado, golpeó a alrededor de 30 estudiantes de un colegio en Arizona, Estados Unidos, por continuas amenazas y malos tratos que recibía su hijo por parte de sus compañeros.

Según reportan medios locales como el ‘Daily Mail’, al menor de edad le hacían ‘bullying’ desde hace un tiempo y habían amenazado recientemente con robarlo a la salida de clases.

Por esto, el padre del menor decidió ingresar a la escuela en horas del almuerzo y enfrentar a quienes molestaban a su hijo. Tal fue la situación, donde alrededor de 30 estudiantes terminaron peleando entre ellos, que fue requerida intervención policial.

“La información inicial que manejamos indica que el sospechoso no llevó armas al campus, no se reportan heridos ni transportes médicos”, reportó la Policía de Tucson en el día del incidente.

Tucson High was crazy today… 👀

Back to back fights, and a student’s father even got involved 😱 The campus was put into lockdown temporarily. Stay safe Tucson! ✅

pt.1 pic.twitter.com/AEWzAHUIpD