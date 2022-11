Hincha entra a la cancha y ataca a jugador durante partido en Turquía

Varios incidentes se presentaron en el partido entre Göztepe y Altay, en la segunda división de Turquía.

De la lista de desmanes, sobresalió el que sufrió el portero Ozan Evrim Özenç, quien fue agredido por uno de los aficionados rivales, al entrar al campo y golpearlo con uno de los banderines que señalan el tiro de esquina.

El partido, inicialmente, fue suspendido ante las lesiones que un aficionado del Göztepe reportó tras recibir una bengala, por parte de los otros hinchas.

Cuando la ambulancia estaba en cancha, atendiendo la situación, un aficionado saltó a la cancha, corriendo hacia el portero Ozan Evrim Özenç. Allí llegó la terrible agresión.

El jugador sufrió una hemorragia, a causa del golpe, siendo atendido y fuera de peligro.

WATCH: #BNNTurkey Reports



The football match between Göztepe (@Goztepe) and Altay (@AltaySporKulubu) was interrupted after a fan attacked Altay goalkeeper Ozan Evrim Özenç with a stick. pic.twitter.com/2lm3pBdCWz