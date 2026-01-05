Hijo de Maduro denuncia persecución contra su familia

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista Nicolás Maduro, denunció este lunes, 5 de enero de 2026, que su familia es “perseguida” tras la captura de su padre y de la primera dama, Cilia Flores, detenidos el pasado sábado en Caracas durante una operación ejecutada por Estados Unidos.

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Hijo de Maduro afirma que su familia es “perseguida”

El legislador expresó su confianza en que ambos serán liberados y regresarán a Venezuela, informó EFE.

“Hoy estamos con un ausente y con una ausente”, afirmó Maduro Guerra al iniciar su discurso en nombre del chavismo durante la instalación del nuevo período de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, en una sesión transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Según relató EFE, el diputado calificó la detención como un “secuestro” motivado -dijo- por razones políticas.

Maduro Guerra aseguró que su padre y Flores fueron capturados “por ser revolucionarios” y por no haberse “vendido”, y denunció que su propio nombre ha sido incluido en la misma acusación presentada por la Fiscalía estadounidense. “Mi persona y mi familia están siendo perseguidas porque no somos comprables”, sostuvo desde la tribuna parlamentaria.

Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal federal de Nueva York

Maduro y Flores fueron trasladados a Estados Unidos y comparecieron este lunes, 5 de enero de 2026, ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo y otros delitos federales.

De acuerdo con EFE, el jefe del chavismo ya había sido imputado en 2020 en una causa basada en investigaciones de la agencia antidrogas DEA, mientras que la nueva acusación amplía esos señalamientos e incluye por primera vez a Cilia Flores y a su hijo.

Durante su intervención, Maduro Guerra expresó su respaldo “incondicional” a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia. “Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo”, afirmó.

El diputado aseguró que continuará cumpliendo sus funciones hasta el eventual regreso de sus padres y anticipó que su liberación será, a su juicio, “un momento histórico” para Venezuela.

Enlace externo: Nicolás Maduro Guerra

Con información de EFE