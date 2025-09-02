Henrique Capriles pasó de enfrentarse a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro en las urnas a pedir un entendimiento directo entre el mandatario venezolano y Donald Trump. El dirigente opositor habló el lunes 1 de septiembre de 2025 en una entrevista con BBC News Mundo, en la que rechazó la intervención militar extranjera y se alineó con la idea de negociar con el oficialismo para destrabar la crisis política.

En el pasado, Capriles representó uno de los principales rostros de la oposición. Fue alcalde de Baruta, gobernador de Miranda y candidato presidencial en 2012 contra Chávez y en 2013 frente a Maduro. Desde esas posiciones se convirtió en referente del bloque antichavista.

También conoció la persecución. En 2004 permaneció cuatro meses preso en el Helicoide, acusado de participar en el asedio a la Embajada de Cuba durante el golpe de abril de 2002. En 2017 el Gobierno lo inhabilitó por 15 años, medida que él denunció como una maniobra para acallar a la oposición.

Henrique Capriles rechaza intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

“Soy antiguerra. No hay guerras buenas, todas son malas. La política es el arte de la negociación y creo en los procesos”, señaló Capriles.

El analista político Pablo Romero destacó que este mensaje se diferencia de otros opositores porque Capriles lo plantea desde dentro de Venezuela. “Él mismo dice que mira las cosas desde adentro. Eso marca distancia con quienes piden una intervención desde el exterior”, explicó.

Henrique Capriles critica abstención de la oposición en Venezuela

Capriles habló sobre las elecciones del 28 de julio de 2024. Afirmó que el oficialismo desconoció la voluntad popular, aunque insistió en que eso no elimina la posibilidad de una salida política.

“El hecho de que Maduro se robó las elecciones no significa que se acabó la posibilidad de encontrar una solución”, dijo.

También defendió su participación en las parlamentarias del 25 de mayo de 2025, cuando resultó electo diputado. “Siempre será mejor hacer algo a quedarse de brazos cruzados. La abstención divide a la oposición”, expresó.

Para Romero, esta postura forma parte de un intento de reposicionamiento político. “Capriles quedó golpeado tras sus liderazgos fallidos en la oposición. Ahora busca recuperar espacio frente a un sector fragmentado”, señaló.

Henrique Capriles cuestiona sanciones económicas contra Maduro

Capriles criticó las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela. Dijo que esas medidas debilitan el tejido social y aumentan la dependencia de los ciudadanos hacia el régimen.

“Creo que aquí EE.UU. tiene un peso importante con el presidente Trump a la cabeza para buscar un proceso de negociación. No soy de los que apela a EE.UU. para buscar una solución, pero como Estados Unidos es dueño de las sanciones y Maduro quiere negociar, ese canal puede acercarnos a lo que queremos”, afirmó.

Romero apuntó que este discurso también busca reducir la presión del Gobierno. “Capriles usa un tono más moderado. No significa que se convirtió en chavista, pero refleja una estrategia de sobrevivencia en un contexto donde perdió aliados y fuerza política”, dijo.

Henrique Capriles confronta a María Corina Machado

Capriles cuestionó la posición de María Corina Machado de no participar en elecciones hasta que se reconozca el resultado del 28 de julio. “La oposición necesita propuestas, acompañar a los venezolanos en sus demandas económicas y sociales. No podemos pasarnos la vida con consignas o fantasías”, señaló.

El analista Romero explicó que esta crítica refleja la pérdida de peso político de Capriles frente a otros liderazgos opositores. “Hoy la figura con mayor legitimidad frente al chavismo es María Corina, con el respaldo de Estados Unidos. Capriles ocupa una posición marginal”, comentó.

