En un video difundido por la Secretaría de Guerra de EE.UU., su titular Pete Hegseth informó desde el buque USS Iwo Jima, desplegado al sur de Puerto Rico, donde subrayó que la misión responde a “intereses nacionales vitales” de Estados Unidos.

“No se equivoquen; lo que hacen ahora mismo no es un entrenamiento. Este es un ejercicio real en nombre de acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”, declaró el funcionario, quien este lunes también visitó la isla caribeña, informó EFE.

El despliegue, que comenzó a finales de agosto, involucra ocho navíos militares y un submarino nuclear. Según Washington, el operativo busca frenar el tráfico de drogas procedente de Venezuela que “contamina” las calles estadounidenses.

Una lancha ya fue destruida por Estados Unidos en el Caribe

La semana pasada, una lancha atribuida a la banda Tren de Aragua fue destruida por fuerzas estadounidenses en el mar Caribe.

Caracas respondió movilizando buques y milicianos, además de llamar a la ONU y a la comunidad internacional a pronunciarse sobre lo que califica como un intento de forzar un cambio de Gobierno, según destacó EFE.

Durante su discurso, Hegseth describió al USS Iwo Jima como “una isla flotante de poder estadounidense en primera línea de defensa de la patria”. En Puerto Rico, se presentó también en la Base Aérea Muñiz junto a la gobernadora Jenniffer González, donde está previsto el despliegue de cazas F-35. Su visita ocurre en un momento en que sectores de la isla advierten sobre el riesgo de “remilitarizar” el territorio libre asociado de Estados Unidos.

Tensión en el Caribe se incrementa por Estados Unidos y Venezuela

Las tensiones en el Caribe aumentan mientras el Gobierno de Donald Trump refuerza su estrategia de presión contra Venezuela, en medio de acusaciones cruzadas y de advertencias por un escenario que eleva la confrontación regional.

