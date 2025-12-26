Los Mossos d’Esquadra (policía autonómica de Cataluña), informaron el jueves, 25 de diciembre de 2025, de la localización “sana y salva” en Italia de Gina, la niña de 5 años desaparecida en Barcelona tras no ser entregada a su madre por su padre. La menor fue hallada en la localidad de Vitulazio, en la región de Campania, según informó El País.

El padre no entregó a Gina a su madre

La policía catalana explicó que el padre no entregó a la niña en el punto de encuentro fijado en El Prat de Llobregat tras el fin de semana de visitas. Gina fue localizada hace dos días junto a su padre y la familia de este en Italia, donde permanece en un centro de menores.

El caso se considera técnicamente una sustracción de la menor y se resolvió gracias a la cooperación internacional. Los Mossos destacaron la colaboración con las autoridades italianas a través del sistema SIRENE y el apoyo de una agencia de detectives privados, indicó El País.

El padre tenía la intensión de quedarse con la niña

Fuentes policiales señalaron que la niña se encuentra en buen estado y que siempre estuvo cuidada. Los investigadores añadieron que el padre tenía intención de quedarse con la menor, pero no de causarle daño físico.

La madre de Gina denunció los hechos el pasado día 14 tras no lograr contactar con el progenitor. El hombre, de nacionalidad argentina y con familia en Italia, cumplía hasta entonces el régimen de visitas establecido judicialmente, de acuerdo con El País.

Tras la denuncia, los Mossos activaron controles a escala nacional e internacional. La búsqueda incluyó avisos a la Guardia Civil, a Interpol y filtros en aeropuertos y puertos ante un posible traslado a Argentina.

Con información de EFE