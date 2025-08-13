Esteban Yepes Palacios, de 19 años, perdió la vida en la mañana del lunes 11 de agosto tras ser atacado de manera repentina por un habitante de calle en el municipio de Itagüí, mientras que paseaba a su mascota.

Los hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad de la calle 51 con carrera 53, ubicado a pocos metros del parque principal de Itagüí.

La secuencia de la tragedia que saciudió a Colombia

En dichas grabaciones se aprecia que Esteban y quien luego se convertiría en su asesino, un habitante de calle de avanzada edad, se toparon frente a frente mientras que el joven paseaba a su perro. Cuando estuvieron a pocos centímetros, el habitante en condición de calle le habría pedido una moneda al joven, quien declinó el pedido y continuó con su camino.

Esteban Yepes y William de Jesús Cadavid se toparon frente a frente. Foto: Suministrada / El Tiempo

Aparentemente, el habitante de calle haría lo propio, pero no fue así.

El anciano avanzó unos metros tras cruzarse con Yepes, disminuyó el pasó, miró hacia atrás por unos segundos y luego, con prontitud, se dirigió hacia Esteban, quien caminaba a paso tranquilo con su mascota.

Luego de que Yepes rechazara darle limosna al anciano, este regresó y atacó al joven. Foto: Suministrada / el Tiempo.

En el recorrido, el habitante de calle desenfundó un arma blanca que tenía en el bolsillo derecho de su chaqueta, aceleró el paso y le propinó una contundente puñalada a Esteban en el costado derecho del cuello, cortándole la yugular y la carótida.

Tras atacar a Yepes, el habitante de calle huyó con prontitud cruzando la calle, mientras que el joven, movido por la adrenalina, regresó unos metros atrás, llamando la atención de las personas que se encontraban al interior de un pequeño mercado. Todo esto mientras que el cuello del joven emanaba sangre a borbotones.

El joven recibió una puñalada fatal en el costado derecho del cuello y murió pocos minutos después. Foto: Suministrada. / El Tiempo

Incluso, sobre el final del video de seguridad, Esteban decide correr con el objetivo de tratar de detener a su agresor. Sin embargo, el joven falleció pocos minutos después.

Tras conocerse la noticia del crimen, las autoridades del municipio de Itagüí activaron todos los protocolos de seguridad necesarios para dar con la captura del habitante de calle. Entre las medidas, se articuló con las autoridades del municipio de Envigado, para cubrir un mayor rango de acción.

La captura del responsable

Las primeras labores de rastreo de las autoridades de Itagüí indicaban que, en efecto, el habitante de calle habría huido con dirección al municipio de Envigado. En ese sentido, de manera inmediata la Secretaría de Seguridad de Itagüí y la fuerza pública desplegaron un operativo de captura haciendo seguimiento por todo el sistema de videovigilancia del sector y de las localidades vecinas.

El habitante de calle huyó con prontitud, luego de atacar a Esteban, con dirección a Envigado. Foto: Suministrada. / El Tiempo

Así, tan solo una hora después del episodio que derivó en la muerte del joven, las autoridades de Itagüí confirmaron que el habitante de calle fue capturado en Envigado, a pocos metros de una de las avenidas principales del municipio.

El secretario de Seguridad del municipio, Rafael Otálvaro, identificó al agresor como William de Jesús Cadavid. El hombre fue capturado por uniformados de la Policía Militar, quienes fueron desplegados por la gravedad de los hechos.

William de Jesús Cadavid fue capturado poco más de una hora después del crimen. Foto: Suministrada. / El Tiempo

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades para ser imputado por el delito de homicidio, que incluso podría ser tipificado como agravado.