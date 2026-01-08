Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, temió esta semana una acción militar de Estados Unidos tras duras declaraciones de Donald Trump, pero una llamada telefónica entre ambos mandatarios redujo de forma significativa la tensión bilateral.

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Gustavo Petro temía un ataque militar de EE.UU. antes de la llamada con Donald Trump

La crisis se intensificó el pasado domingo, cuando el presidente estadounidense Donald Trump calificó a Gustavo Petro de “enfermo” y lo acusó de fabricar cocaína para enviarla a Estados Unidos.

En ese contexto, Trump afirmó que una acción militar contra Colombia le parecía “bien”, en medio de una operación de Washington para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.

Estas declaraciones encendieron las alarmas en Bogotá y profundizaron una relación ya tensa entre ambos gobiernos, de acuerdo con EFE.

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Petro llama a defender la soberanía nacional

Tras las amenazas, Petro reaccionó con firmeza. El mandatario convocó a la población a movilizarse en defensa de la soberanía nacional y publicó mensajes de indignación en redes sociales.

Además, expresó que se sentía en peligro ante la posibilidad de una acción militar estadounidense. Petro afirmó que la amenaza era real y que temía un intento de vincularlo con Maduro o con el narcotráfico como justificación para una intervención.

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Una llamada telefónica cambia el tono del conflicto

Horas después de expresar sus temores, Petro recibió la noticia de que Trump deseaba hablar con él. La conversación ocurrió cuando el presidente colombiano llegó al palacio presidencial, mientras miles de simpatizantes lo esperaban en una concentración convocada por el propio Gobierno.

Tras la llamada, Trump modificó por completo su discurso y aseguró en su red social que fue un “gran honor” hablar con Petro. También señaló que ambos trataron diferencias relacionadas con drogas y otros asuntos bilaterales.

Posible visita de Petro a Washington

El presidente estadounidense agregó que ya se organiza una visita de Petro a la Casa Blanca. La conversación, la primera entre ambos desde el inicio del segundo mandato de Trump, fue celebrada por el Gobierno colombiano e incluso por sectores de la oposición.

No obstante, aún restan definiciones clave sobre la fecha, la agenda y las condiciones del viaje, especialmente porque Estados Unidos canceló el visado de Petro en septiembre pasado.

La crisis actual se originó el 26 de enero de 2025, cuando Colombia rechazó vuelos con deportados por considerar que no recibían un trato digno, lo que derivó en amenazas arancelarias de Washington.

Con información de EFE