Durante la más reciente transmisión del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro realizó comentarios que generaron controversia en redes y medios, informó El Colombiano.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el nombre Brayan?

En la transmisión del lunes, 15 de septiembre de 2025, Petro llamó “vampiros” a hombres que, según él, abandonan a mujeres embarazadas, utilizando el nombre común Brayan como ejemplo. “Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans… no protegen a la mujer y a sus crías”, afirmó el mandatario.

El comentario fue criticado por estigmatizar a millones de hombres que llevan ese nombre y abrir la puerta a la discriminación.

Gustavo Petro se refirió a las zonas íntimas de la mujer

El jefe de Estado también se refirió a la diversidad de género y a las zonas íntimas de la mujer. “Una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro y si sabe acompasarlo será una gran mujer”, dijo, generando rechazo de colectivos feministas y amplios sectores de la sociedad.

Además, mezcló referencias bíblicas para explicar la genealogía de personajes como Abraham, Caín y Abel, usando la Biblia como instrumento de análisis histórico.

En materia internacional y militar, Petro criticó la reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Señaló que la ayuda norteamericana “no le quita el sueño” y que la dependencia del Ejército de Colombia respecto al armamento extranjero llega a su fin.

“Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios”, sostuvo, enfatizando la soberanía nacional.

El Consejo de Ministros volvió a convertirse en un espacio mediático donde las frases improvisadas del presidente generan más atención que los anuncios de política pública. Las intervenciones de Petro, entre comentarios polémicos y críticas a actores nacionales e internacionales, continúan alimentando el debate político y social en Colombia, aseguró El Colombiano.

