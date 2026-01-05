El cruce diplomático entre Colombia y Estados Unidos subió de tono este domingo 4 de enero de 2026 luego de la respuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, a las amenazas y acusaciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, tras el ataque militar del sábado en Caracas, operación en la que fuerzas de EE. UU. capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Gustavo Petro cuestiona bombardeo de Estados Unidos en Caracas

Petro criticó que Estados Unidos ejecutara el primer bombardeo contra una capital suramericana.

En su mensaje, afirmó que ningún otro líder mundial llevó a cabo una acción similar y calificó el hecho como una “terrible medalla” que, según dijo, América del Sur recordará por generaciones.

El mandatario sostuvo que el ataque deja una herida abierta en la región.

Petro pide unidad de América Latina tras ataque de EE. UU. en Venezuela

El presidente colombiano señaló que la respuesta regional no debe basarse en la venganza.

Afirmó que América Latina necesita unirse y redefinir sus relaciones comerciales para evitar escenarios de subordinación.

Según escribió, la región debe mirar en todas las direcciones y no limitar sus vínculos al norte.

Petro critica a la CELAC y propone una alianza regional

Petro explicó que contactó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de impulsar una alianza latinoamericana.

Al mismo tiempo, cuestionó el funcionamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, al considerar que su norma de consenso absoluto impide respuestas efectivas.

La crítica surgió luego de una reunión virtual de cancilleres convocada por Colombia, que concluyó sin acuerdos sobre Venezuela.

Donald Trump lanza amenazas contra Gustavo Petro

Horas antes del pronunciamiento de Petro, Trump lanzó nuevas advertencias contra el mandatario colombiano. Desde el Air Force One, acusó a Petro de fabricar cocaína y aseguró que Colombia atraviesa una situación similar a la de Venezuela.

El presidente estadounidense insinuó que su gobierno podría enviar una misión a Colombia como la que operó en Caracas.

Petro responde a Trump y rechaza acusaciones de narcotráfico

Petro rechazó de forma categórica los señalamientos del presidente estadounidense.

Afirmó que su nombre no consta en archivos judiciales relacionados con narcotráfico y pidió a Trump que deje de calumniarlo.

También señaló que el mandatario de EE. UU. desconoce la historia de Colombia y recordó su trabajo previo como senador en investigaciones sobre drogas en coordinación con autoridades estadounidenses.

Trump insiste en advertencias desde Florida

Tras la operación en Venezuela, Trump reiteró sus advertencias durante una rueda de prensa en Florida. En ese espacio, lanzó un mensaje directo contra Petro y le advirtió que debe “cuidarse el trasero”, en medio de una relación marcada por desencuentros y acusaciones reiteradas sobre el tráfico de drogas en la región.

Con información de EFE